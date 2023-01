Programm des 15. Nordklang Festivals St.Gallen veröffentlicht

Höhepunkt des Nordklang Festivals St.Gallen: Die «Nordklang Sessions» im Pfalzkeller. Bild: PD

Nach drei Jahren Pause findet das Nordklang Festival wieder statt: Am 10. und 11. Februar gastieren 16 Bands und Solokünstlerinnen in St.Gallen. Auch 2023 soll das zweitägige Festival eine facettenreiche musikalische Entdeckungsreise durch den hohen Norden sein – von traditionellen bis hin zu modernen Klängen.

Dabei sind: A Mess (dk), Anna Gréta (is), Axel Flóvent (is), Frum (fo), Go Go Berlin (dk), Goss (dk), Jarle Skavhellen (no), Lón (is), Makthaverskan (se), Northern Resonance (se), Päivi Hirvonen (fi), Plàsi (se), Ravi Kuma (dk), Svavar Knútur (is), Tarjei Nygård (no) (DJ-Set) und Vivii (se). Einige Künstlerinnen und Künstler treten zum ersten Mal überhaupt in der Schweiz auf.

Höhepunkt ist der Eröffnungsabend im Pfalzkeller: Zehn Musikerinnen und Musiker aus dem Norden und der Schweiz präsentieren am Freitagabend Songs, die sie in den Tagen zuvor während den «Nordklang Sessions» erst geschrieben haben.

Tickets ab sofort erhältlich

Der Festivalpass kostet 50 Franken. Er berechtigt am Freitag zum Eintritt an die Festivaleröffnung im Pfalzkeller sowie zum Eintritt am Samstag in allen dem Festival angeschlossenen Lokalen.

Der Vorverkauf ist eröffnet. Festivalpässe können bei Transa Travel & Outdoor an der Bahnhofstrasse 10 in St.Gallen, beim Øya Bar Kafé an der Schwertgasse oder hier online bezogen werden. (pd/wec)