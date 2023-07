Bildzyklen in spätmittelalterlichen Bibelhandschriften in der Kantonsbibliothek Vadiana in St.Gallen

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Entdecken in der Vadiana» präsentiert Ruedi Gamper am Dienstag, 27. Juni, den Anlass «Bildzyklen in spätmittelalterlichen Bibelhandschriften und -inkunabeln». Der zirka 45-minütige Vortrag beginnt um 17.45 Uhr im Lesesaal der Kantonsbibliothek Vadiana an der Notkerstrasse in St.Gallen.

Bebilderte Bibeln erfreuten sich im Spätmittelalter grosser Beliebtheit beim wohlhabenden deutschsprachigen Publikum. Der erfolgreichste Druck war die zweibändige Ausgabe mit mehr als 100 prachtvollen Holzschnitten, die der Nürnberger Drucker und Verleger Anton Koberger 1483 herausbrachte.

Es war ein Grossunternehmen; erstmals wurden die verschiedenen Produktionsschritte vom Setzen des Textes über die Kolorierung bis zum Einband im Verlagshaus zentralisiert. Die grossformatige Koberger-Bibel war ein teures Buch, zu dem man Sorge trug; heute sind noch über 300 Exemplare ganz oder teilweise erhalten, die Vadianische Sammlung besitzt drei davon.

Ausgehend von diesen Exemplaren wird einerseits die weitere Entwicklung bis zur reich illustrierten Druckausgabe der Zwinglibibel von 1536 verfolgt, andererseits werden ältere Bilderhandschriften der Vadianischen Sammlung vorgestellt, die biblische Inhalte überliefern. (pd/arc)