Alexandre Pelichet spielt in der Kellerbühne «Das Evangelium der Aale»

Alexandre Pelichet auf dem Flyer zum Theatersolo «Das Evangelium der Aale» unter der Regie von Maya Fanke. Bild: Tine Edel

Am vergangenen Freitag feierte die Produktion Premiere im Theater im Kornhaus Baden, nun kommt «Das Evangelium der Aale» nach dem Bestseller des schwedischen Autors Patrik Svensson diese Woche in die St.Galler Kellerbühne. An zwei Abenden, am 3. und 5. Mai, jeweils um 20 Uhr, spielt Alexandre Pelichet diesen «Monolog über den Aal und über das Glück des Unwissenden» – so der Untertitel des Stücks.

Cover der deutschen Ausgabe von Patrik Svenssons Erzählung «Das Evangelium der Aale», erschienen im Deutschen Taschenbuchverlag. Bild: dtv München

Patrik Svensson wuchs an der schwedischen «Aalküste» auf. In seiner Erzählung «Das Evangelium der Aale» beschreibt er die gemeinsame Zeit, die er mit seinem Vater beim Aaleangeln verbrachte. Der Vater war Strassenarbeiter und atmete jahrelang die giftigen Dämpfe des Asphaltes ein, bis er schliesslich an Lungenkrebs starb. Die Gedanken und Erinnerungen an das Leben und den Tod seines Vaters verbindet Svensson mit dem Mysterium, welches den Aal bis heute umgibt. Was hat der Mensch mit diesem erstaunlichen Tier gemein? Was können wir von ihm lernen?

Auf der Suche nach den Antworten auf unsere Lebensfragen haben schon Günter Grass, Platon, Aristoteles und Sigmund Freud sich mit dem Aal beschäftigt. Die Produktion unter der Regie von Maya Fanke mit Musik von Roberto Vacca ist die erste Bühnenversion der sprachlich eleganten literarischen Vorlage von Patrik Svensson. (pd/bk.)