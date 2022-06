Der Ausserrhoder Autor und Journalist Peter Morger als Fotograf

Der Autor, Journalist und Fotograf Peter Morger (1955-2002). Bild: PD

Peter Morger (1955-2002) hat als Schriftsteller und Journalist ein vielfältiges Werk hinterlassen: zwei Romane, darunter den hochgelobten Erstling «Notstrom», Kurzgeschichten, Aphorismen sowie Gedichte in Mundart und auf Hochdeutsch, «Lüürik» und Lyrik. Dass der Ausserrhoder, quasi als «Begleiterscheinung» seiner journalistischen Tätigkeit, auch mit Ambition fotografiert hat, ist weitgehend unbeachtet geblieben. Dabei umfasst sein Nachlass in der Kantonsbibliothek Trogen rund zwanzigtausend Dias und Schwarz-Weiss-Filme.

«Rond om Troge. Peter Morger als Fotograf». Hg. Gaston Isoz, Rainer Stöckli und Peter Surber, VGS, Fr. 24.– Bild: PD

Der Grafiker und Buchgestalter Gaston Isoz, aus Rehetobel stammend und in Berlin tätig, hat die Aufnahmen digitalisiert und katalogisiert. Sein Buch «Rond om Troge» bringt eine Auswahl von Morgers Fotografien jetzt erstmals an die Öffentlichkeit, ergänzt um ebenfalls mehrheitlich unpublizierte Gedichte Morgers sowie Beiträge von Rainer Stöckli und Peter Surber. Die Publikation ist im St.Galler Verlag VGS erschienen. Sie wird am Mittwoch, 8. Juni, 18 Uhr, im Bistro Steig in Herisau, und am Donnerstag, 9. Juni, 19.30 Uhr, in der Bibliothek Teufen vorgestellt.

Morger hatte einen genauen Blick für Landschaftsstimmungen, auch wenn er keine «Stimmungsbilder» im herkömmlichen Sinn machen wollte. Dabei waren das Dorf Trogen und die «Töbel und Höger» in der Umgebung eines seiner bevorzugten Sujets. Daneben finden sich im Buch aber auch Aufnahmen aus St.Gallen sowie von Morgers Reisen, unter anderem in die USA.

Ein Beispiel für Morgers «Trance Art». Bild: PD

Neben den dokumentarischen Aufnahmen fasziniert insbesondere Morgers «Trance Art»: Farbdias, die er mechanisch und chemisch behandelt und in den 1990er-Jahren an «Diamagischen Abenden», begleitet von Text und Musik, präsentiert hat. Sie sind Zeugnis eines experimentierfreudigen, rebellischen und zunehmend getriebenen Geistes, der das Fotolabor als «Alchemistenstübchen» verstand. Zwanzig Jahre nach Peter Morgers Freitod am 12. Februar 2002 weckt die Tatsache weiterhin Betroffenheit, dass ihn weder das eine noch das andere Medium, weder Wort noch Bild aus seiner innerlichen Zerrissenheit befreien konnte. (pd/gen)