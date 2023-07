Führung durch die Ausstellung von Monira Al Qadiri im KUB Bregenz

Die Ausstellung beinhaltet Formen und Ideen, die die Künstlerin in den letzten zehn Jahren zum Thema Öl entwickelt hat. Bild: Markus Tretter

Am Donnerstag, 29. Juni, um 18 Uhr führt Museumsdirektor Thomas D. Trummer gemeinsam mit Jana Baumann, Kuratorin des Haus der Kunst in München, durch die Ausstellung «Monira Al Qadiri – Mutant Passages» im Kunsthaus Bregenz. Die Arbeiten von Monira Al Qadiri sind noch bis 2. Juli in Bregenz zu sehen. Die Sommerausstellungen «Michael Armitage – Pathos and the Twilight of the Idle» und «Anna Jermolaewa» öffnen ab 15. Juli. Tickets sind im Museum erhältlich. (pd/nis)