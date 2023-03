Auftakt zur Kulturlandsgemeinde in Teufen

Michael Bodenmann und Barbara Signer in ihrer «Bar El Gato Muerto». Bild: Ralph Ribi

Am Donnerstagabend, 9. März, findet im Schopf vor dem Zeughaus Teufen und rund um die Bar «El Gato Muerto» der beiden Kunstschaffenden Michael Bodenmann und Barbara Signer der Auftakt zur diesjährigen Kulturlandsgemeinde statt. Sie wird nicht wie gewohnt am ersten Mai-Wochenende über die Bühne gehen, sondern in einer verlängerten Version am Auffahrtswochenende vom 18. bis am 21. Mai.

Die Bar «El Gato Muerto» ist ein künstlerisches Langzeitprojekt. 2020 stand die Bar im Kulturkonsulat St.Gallen, seither gastierte sie in Zürich, Oerlikon oder Appenzell. Die Bar enthält ein Sammelsurium von Souvenirs und Fundstücken. Ab 18 Uhr laden Barbara Signer und Michael Bodenmann zu Bier und Drinks ein. Und der Künstler Marc Norbert Hörler gibt einen ersten sinnlichen Eindruck der Heimatdüfte, die er für die Kulturlandsgemeinde entwickelt.

Um 19 Uhr findet dann im Zeughaus Teufen die Vernissage der neuen Website statt: Sie ist zukünftig digitaler Versammlungsplatz der Kulturlandsgemeinde und Ort für vielfältige hybride Formate: Zum Auftakt werden die «Klingende Sendschrift zum Echo 2022» von Jaronas Höhener und Peter Surber sowie das akustische Game von Joel Schoch, entwickelt im Rahmen der Virtuellen Residenz 2022, präsentiert und erlebbar gemacht.

Zurück an der Bar gibt Ulrich Vogt erste Einblicke ins Programm der diesjährigen Kulturlandsgemeinde. Der Anlass ist öffentlich. (pd/gen)