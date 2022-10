Andrea Vogel erhält Konstanzer Kunstpreis

Andrea Vogel wird mit dem Konstanzer Kunstpreis geehrt. Bild: Andrea Stalder

Die St.Galler Künstlerin Andrea Vogel wird mit dem Konstanzer Kulturpreis ausgezeichnet. Die Verleihung findet am Sonntag um 11 Uhr im Wolkensteinsaal im Kulturzentrum am Münster in Konstanz statt. Der Kunstpreis wird alle zwei Jahre vom Kunstverein Konstanz und der Stadt Konstanz vergeben und ist mit 8000 Euro dotiert. Ebenfalls am Sonntag ist die Vernissage ihrer Ausstellung «Handarbeit», die bis zum 4. Dezember im Kunstverein Konstanz läuft.

«Handarbeit» steht bei der Künstlerin einerseits für das Herstellen von Arbeiten mit den eigenen Händen, andererseits für das Transformieren von gehandarbeiteten Materialien sowie für das «tatsächliche Hand» anlegen. Der bildhauerischer Umgang mit Textilien und das Performative sind zwei entscheidende Grundlagen in Andrea Vogels Schaffen. Absurdität und Humor, aber auch Poesie finden sich in ihren Arbeiten. Textilien, insbesondere in Handarbeit entstandene textile Erzeugnisse, faszinieren die Künstlerin seit langem. Vogel erforscht die physischen und optischen Eigenschaften der Textilien und überschreitet deren Grenzen, indem sie mit unterschiedlichen Techniken darauf einwirkt. (pd/krs)