Kirchgasse Steckborn zeigt die Ausstellung «Song of the Sensitive» von Linda Semadeni

Ein Kunstwerk von Linda Semadeni. Bild: Linda Semadeni

Am Samstag, 22. Oktober, um 15 Uhr feiert die Ausstellung «Song of the Sensitive» Eröffnung in der Kirchgasse in Steckborn. Es ist die zweite Einzelausstellung der Künstlerin Linda Semadeni. Semadeni wandelte zuletzt mittels Wiederholung, Dehnung und Verdrehung einen Satz in eine raumgreifende Bodenmalerei. In ihren aktuellen Arbeiten führt die 37-Jährige diese Bewegung weiter.

Linda Semadeni ist in Bern geboren, lebt und arbeitet in Zürich. Sie ist Gewinnerin des Bündner Manor Kunstpreises 2023, im Februar folgt eine Einzelausstellung im Bündner Kunstmuseum Chur. Die Ausstellung in der Kirchgasse läuft bis 27. November.(pd/krs)