Neue Matinée-Reihe des St.Galler Kulturvereins Kleinaberfein

Autorin Christine Fischer liest am 12. März Luzerner Mundarttexte. Bild: PD

Am Sonntag, 12. März, eröffnet der St.Galler Kuturverein Kleinaberfein (Kaf) mit einer literarisch-musikalischen Matinée unter dem Titel «Wort – Musik – Tanz – Diskurs (WoMuTaDi)» eine neue Reihe. Zu Gast sind Schriftstellerin Christine Fischer, Schauspielerin Nathalie Hubler und Violinist Werner Meier. Der Anlass findet um 11 Uhr in der Diözesanen Kirchenmusikschule St.Gallen statt (Türöffnung um 10.30 Uhr).

Christine Fischer, Autorin von zahlreichen Romanen, Kurztexten und Gedichten, lebt seit langem in St.Gallen, ist aber ihrer heimatlichen Luzerner Mundart treu geblieben. Erstmals hat sie eine Reihe von ernsten, heiteren, verschmitzten und bisher noch nicht veröffentlichten Texten in ihrer Version von Luzerner Mundart verfasst und sie anschliessend ins Schriftdeutsche übersetzt. Eine Auswahl von ihnen stellt sie unter dem Titel «Öbere setze / Übersetzen – Luzerner Mundarttexte setzen über» an der Matinée vor. Sie wird die Mundarttexte lesen, die Schauspielerin Nathalie Hubler rezitiert die schriftdeutschen Übersetzungen, und der in Trogen lebende Künstler und Musiker Werner Meier improvisiert dazu auf der Violine. (pd/wec)