St.Galler Kunstschaufenster Hiltibold präsentiert Arbeiten von carl kirsch und Regula Engeler

Seit 2017 engagieren sich die Künstlerinnen Marianne Rinderknecht (links) und Anita Zimmermann für das niederschwellige Kunstangebot Hiltibold. Bild: Michel Canonica

Vom 17. August bis 5. September sind in den Kunstschaufenstern von Hiltibold an der Goliathgasse 15 in St.Gallen Arbeiten von carl kirsch und Regula Engeler zu sehen. Die Vernissage findet am 17. August statt und beginnt um 18 Uhr. Die 1973 geborene Regula Engeler ist in St.Gallen aufgewachsen und lebt und arbeitet als freischaffende Künstlerin in Bühler. Sie hat in Berlin bildende Kunst studiert und arbeitet seit 2012 vorwiegend experimentell fotografisch mit verschiedenen Fotoapparaten und Lochkameras.

carl kirsch hat unter dem Namen Carina Kirsch diesen Frühling einen Atelieraufenthalt der Stadt St.Gallen in Kairo erhalten. Die Bildhauerin experimentiert zurzeit mit Gips und arbeitet seit 2021 in einem der städtischen Ateliers in der Reithalle. (gen)