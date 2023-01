Neues St.Galler Jugendorchester – Anmeldefrist bis 14. Januar

Zusammen sinfonisch musizieren begeistert: Bald wird das für junge Musizierende in St.Gallen möglich sein (hier ein Bild mit Jugendlichen aus Luzern). Bild: Pius Amrein

In einem Jugendsinfonieorchester mitspielen zu dürfen, ist der Traum vieler musikbegeisterter Jugendlicher. Diese Möglichkeit gibt es jetzt neu in St.Gallen. Derzeit wird das Jugendsinfonieorchester St.Gallen gegründet. Gesucht werden engagierte junge Menschen zwischen 14 und 25 Jahren. Ein erstes Konzert ist bereits am 5. März geplant. «Ouvertüre: One day - one piece» heisst diese Startveranstaltung. An diesem Tag wird die berühmte «Finlandia» von Jean Sibelius einstudiert und vorgetragen. Das Konzert dirigiert Franz Obermair, der seit der Spielzeit 2021 den Chor am Theater St.Gallen leitet. Anmeldefrist für diese Auftaktveranstaltung ist bis Samstag, 14. Januar. Die Website des neuen Orchesters informiert. Anmeldungen sind per Post (Verein Jugendsinfonieorchester St.Gallen, Scheitlinstrasse 4, 9000 St.Gallen) oder via Mail hello@jsosg.ch möglich (pd/map)