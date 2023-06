Mario Baronchelli sucht Interessierte für Porträt-Shooting im Sommeratelier Weinfelden

Der Thurgauer Mario Baronchelli hat sein Büro in St.Gallen. Bild: PD

Der Fotograf Mario Baronchelli aus Güttingen ist zu Gast im Sommeratelier in der Remise Weinfelden. Er wird sein Projekt «Raum, Licht, Zeit, Mensch» im Verlauf der Sommermonate bis zur Vernissage am Samstag, 26. August, realisieren. Sein Interesse gilt dabei den natürlichen Lichtstimmungen, den Lichteinfällen in die Räume der Remise zu bestimmten Tageszeiten und damit verbunden, wie sich Licht und Architektur fotografisch einfangen lassen.

Das zweite Erkundungsfeld sieht vor, die Remise als Kulisse zu nutzen für Porträtfotografien von Menschen aus Weinfelden und Umgebung, bekannte und unbekannte Persönlichkeiten, Kinder und Erwachsene. Ziel sind allerdings nicht gängige Porträtfotografien. Vielmehr sollen im Dialog mit dem Künstler ungewohnte Fotos entstehen, um Menschen wortwörtlich im besten Licht darzustellen, ohne Kunstlicht und vor allem unter Mitbestimmung der «Mitwirkenden». Damit geht auch die Frage einher, was ein Porträt sein kann, was gezeigt werden möchte, aber auch, was verborgen bleiben soll.

Interessierte können sich ein Zeitfenster für das Porträt-Shooting buchen für den 25. Mai oder 17. Juni oder auf Anfrage. Anmeldung unter: www.mariobaronchelli.ch/sommeratelier (pd/gen)