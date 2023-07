Clanx Festival Appenzell gibt Line-up für Jubiläumsausgabe bekannt

Eindrücke vom Clanx Festival 2022. Belinda Schmid (Appenzell, 27.8.2022)

Das Clanx Festival Appenzell (23. bis 27. August) feiert in diesem Jahr seinen 20. Geburtstag. Kürzlich hat das Festival das Line-up bekannt gegeben: Es ist ein bunter Mix aus internationalen Künstlern (Wax Tailor, Skarface, Deijuvhs), Schweizer Acts (Gigi, Veronica Fusaro) und Ostschweizer Bands (Tüchel, Bearpit, Nofnog, Unlsh, The Pigeons, Worries and Other Plants). Auf dem Programm sind gemäss Ankündigung auch Bands, die schon an den ersten Festivals – und sogar am allerersten Festival 2003 – gespielt haben. Um einen Vorgeschmack zu erhalten, haben die Veranstalter eine Spotify-Playlist zusammengestellt.

Es gibt noch Tickets: Sie sind bei der Appenzeller Kantonalbank in Appenzell sowie beim Musikhaus Blue Wonder in St.Gallen erhältlich. (pd/wec)