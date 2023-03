U30-Vorstellung der Jazzoper «The Time of Our Singing» in St.Gallen

Für 20 Franken ins Theater inklusive Gratisdrink: Das monatliche Angebot des Theaters St.Gallen für junges Publikum hat sich bereits fest etabliert. Das nächste U30-Special findet heute Mittwoch, 21. März, statt, auf dem Programm steht Kris Defoorts Oper «The Time of Our Singing»: eine Geschichte über Rassismus und Diskriminierung in den USA, musikalisch erzählt in einer einzigartigen Mischung von Barock bis Jazz. Die Koproduktion der belgischen Nationaloper La Monnaie/De Munt und des Theaters St.Gallen wurde 2022 mit einem International Opera Award als beste Uraufführung ausgezeichnet und hatte vor zehn Tagen Premiere im St.Galler Theaterprovisorium.

«The Time of Our Singing» erzählt von einer Familie und zugleich von einer ganzen Epoche der Diskriminierung. Jonah, Joey und Ruth wachsen als Kinder einer Schwarzen Mutter und eines weissen Vaters im Nachkriegsamerika auf. In einer Gesellschaft, in der Offenheit und Diversität noch immer alles andere als selbstverständlich sind, suchen sie auf unterschiedliche Weise ihren Weg. Auf der Basis des gleichnamigen Romans von Richard Powers ist Defoort und van Kraaij eine bewegende Schilderung dieses Suchens gelungen. Wut und Zärtlichkeit haben gleichermassen Platz, und die Musik reisst mit ihrer souveränen stilistischen Wandlungsfähigkeit mit.

Aktionstickets können telefonisch unter 071 242 06 06 oder per Mail an kasse@theatersg.ch gebucht werden. Sie sind auch erhältlich an der Billettkasse des Theaters in der Tonhalle, Museumstrasse 25 (geöffnet von 10-19 Uhr bzw. bis Vorstellungsbeginn um 19.30 Uhr). (pd/bk.)