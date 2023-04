Lika Nüssli stellt Wiboradas Grab nach

Am 2. Mai wartet die St.Galler Künstlerin Lika Nüssli mit einer neuen Performance auf. Bild: PD

Die bekannte St. Galler Künstlerin Lika Nüssli hat gerade den Schweizer Literaturpreis für «Starkes Ding» gewonnen. In dem Graphic Novel beschrieb sie das Schicksal ihres Vaters als Verdingbub. Jetzt macht Nüssli auf Wiboradas nicht sichtbares Grab aufmerksam. Am Wiboradatag am 2. Mai stellt sie mit der Performance «I Adore You» das Grab mitten in St.Gallen nach. Wiborada ist die neu entdeckte, wieder aufgespürte St. Galler Heilige. Sie lebte in einer Zelle an der Kirche St. Mangen. Ihr Grab aber ist leer. Wiborada ist die erste Frau, die weltweit heiliggesprochen wurde. Sie ist noch weitgehend unbekannt und unsichtbar.

Um dies zu ändern, hat sich Lika Nüssli eine Methode überlegt, das Grab auf eine möglichst moderne Weise nachstellen zu können. An verschiedenen belebten Orten legt sie sich nun am 2. Mai in der Stadt auf einem Tuch auf den Boden. Der Stoff nimmt mittels Farbe ihre Körperabdrücke und die Orte auf. Das Tuch bleibt als Relikt von der Performance übrig, als moderne Reliquie. Den Abschluss bildet der eigentliche Ort von Wiboradas Grab, die Kirche St. Mangen. Hier bezieht Lika Nüssli in einem Ritual die Anwesenden mit ein. Die Performance «I Adore You» soll feministisches Gedenken und weibliches Vorbild evozieren sowie eine Aufforderung und Infragestellung von Anbetung und Verehrung sein. (pd/map)