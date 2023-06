Arte-Sendung über Künstlerin Sophie Taeuber-Arp mit Ausserrhoder Protagonistinnen

Sophie Taeuber-Arp als Mädchen in Trogen, ein Foto aus dem Familienalbum. Bild: PD/KBAR

Die mehrheitlich in Trogen aufgewachsene Künstlerin und Pionierin der Moderne, Sophie Taeuber-Arp, wird in der Sendung «Stadt Land Kunst» des Kultursenders Arte vorgestellt. Zu Wort kommt dabei Silvia Boadella, die Grossnichte Sophie Taeuber-Arps, die heute ebenfalls im Appenzellerland, in Heiden, lebt. Boadella hat vor zwei Jahren ein Buch über ihre berühmte Grosstante geschrieben.

Die Arte-Sendung «Stadt Land Kunst» zu Sophie Taeuber-Arp Video: Arte

Ebenfalls einen Auftritt in der Sendung hat Heidi Eisenhut, die Kantonsbibliothekarin von Appenzell Ausserrhoden. Sie ist Mitglied einer IG, die dieses Jahr in Trogen mehrere Veranstaltungen zum 80. Todesjahr Taeuber-Arps organisiert. Dazu gehört auch ein Fest, das am 3. Juni ab 16 Uhr im Garten und einzelnen Innenräumen des Fünfeckpalasts in Trogen stattfindet. Auch Silvia Boadella wird dort um 16.30 Uhr einen Auftritt haben. Ausführlich zu Wort kommt in der Arte-Sendung auch Salome Hohl, die Direktorin des Cabaret Voltaire, dem Geburtsort der Dada-Bewegung im Zürcher Niederdorf, bei welcher auch Sophie Taeuber-Arp dabei war. Hohl ist ebenfalls in Appenzell Ausserrhoden, in Wolfhalden, aufgewachsen. (pd/gen)