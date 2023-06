Badevergnügen im Frühimpressionismus: Monet und Renoir in der Sammlung Oskar Reinhart «Am Römerholz» in Winterthur

Pierre-Auguste Renoir, «La Grenouillère», 1869, Sammlung Oskar Reinhart «Am Römerholz», Winterthur. Bild: PD/P.Schälchli

Die Ausstellung «Im Bad der Farben – Renoir und Monet an der Grenouillère» der Sammlung Oskar Reinhart «Am Römerholz» in Winterthur führt zwei ikonische Werke des Frühimpressionismus erstmalig wieder zusammen: Das sammlungseigene Bild «La Grenouillère» von Pierre-Auguste Renoir trifft auf sein Gegenstück von Claude Monet, welches sich heute in der National Gallery in London befindet. Das Gemälde «Badende an der Grenouillère» wurde bisher noch nie ausgeliehen.

Claude Monet, «Badende an der Grenouillère», 1869, National Gallery London. Bild: PD

Beide Werke sind im Sommer 1869 vor Ort entstanden – an der Grenouillère, einem beliebten Badeplatz der Pariser Bevölkerung. Hier schufen die zwei Künstler, Seite an Seite, atmosphärisch brillant gemalte Werke, die den Verlauf der europäischen Kunstgeschichte revolutionieren sollten. Neben der einmaligen Gelegenheit, diese beiden Bilder im direkten Dialog anzutreffen, ergänzen weitere internationale Leihgaben sowie historische Dokumente die Ausstellung. Die Vernissage findet am Freitag, 12. Mai, von 18 bis 20 Uhr statt, die Ausstellung dauert bis 17. September. (pd/gen)