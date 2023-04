Kulturfestival St.Gallen mit komplettem Programm 2023

Die Innerrhoder Singer-Songwriterin Riana am Kulturfestival St.Gallen 2019. Bild: Urs Bucher

Das Kulturfestival St.Gallen hat sein komplettes Programm bekannt gegeben. Vom 4. bis 22. Juli sind im Innenhof des Kulturmuseums 26 Konzerte von Acts aus zehn verschiedenen Ländern zu erleben, die grosse musikalische Vielfalt bieten: Das Angebot reicht von World Music über Hip-Hop und Techno bis zu Folk.

Auffallend ist, dass fast alle Support-Acts aus der Ostschweiz stammen. Darunter ist als Geheimtipp die junge Thurgauer Singer-Songwriterin Noemi Beza, die noch dieses Jahr ihre Début-EP herausbringt. Auch der St.Galler Multiinstrumentalist Elija Tamou ist dabei, das Tübacher Electro-Duo Soda, das soeben ein neues Album veröffentlicht hat, oder Pyrit, der mittlerweile in Paris lebt, und elektronische Musik mit Pop- und Filmmusik vereint. Ebenfalls aus St.Gallen stammen French Fuego, Lynn und Owen Kane. Zu den bekannteren lokalen Grössen gehören Lev Tigrovitch und die Punkrocker von Tüchel, die am 8. Juli auftreten. Sie gehören mit den Zürcher Rapper Stereo Luchs zu den einzigen Schweizer Hauptacts.

Zu den Hauptacts zählt auch die Berlinerin Popmusikern Mine, die gerne mit dem «angenehmen Teil des deutschen Hip-Hops arbeitet», schreibt das Kulturfestival in einer Mitteilung. Ebenfalls aus Deutschland stammt Booka Shade, einer der erfolgreichsten elektronischen Live-Acts Deutschlands.

Aus Island reist Vök an, die Electro mit Indie und Pop verbinden. Eine Mischung aus Folk, Rock und Country, die manchmal an Neil Young und Bob Dylan erinnert, bringt der schwedische Singer-Songwriter Daniel Norgren am 11. Juli nach St.Gallen, am darauffolgenden Tag gibt es mit dem südafrikanischen Surfer-Musiker Sean Koch sonnige Vibes. Französischen Chanson-Rock steuert Debout sur le Zinc zum Programm bei. Ebenfalls aus Frankreich kommt die «Techno-Poetin» Romane Santarelli. Und mit Christian Löffler reist am 20. Juli einer der und innovativesten Produzenten zeitgenössischer elektronischen Musik an.

Aus Westafrika stammt Ibibio Sound Machine. Die Band vereint westafrikanische Klänge mit elektronischen Beats. Von den Kapverden reist am 4. Juli Elida Almeida an. Von ihr schreibt das Kulturfestival, das Kenner die 29-Jährige als die legitime Nachfolgerin der grossen Cesaria Evora handelten. Mit funkig-groovigem Sound erheben Nneka aus Nigeria ihre Stimmen gegen soziale Missstände.

Die österreichische Post-Punk-Band My Ugly Clementine spielt am 21. Juli, und am 18. Juli tritt mit dem Blues-Rocker John Butler der erfolgreichste australische Musiker auf. (pd/gen)