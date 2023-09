Musikalische Lesung mit der Basler Autorin Irène Speiser und dem Musiker Rudolf Lutz im Raum für Literatur St.Gallen

Die Basler Autorin Irène Speiser liest in St.Gallen. Bild: Ute Schendel

Am Montag, 18. September, findet um 19 Uhr im Raum für Literatur in St.Gallen eine musikalisch begleitete Lesung der Basler Autorin Irène Speiser statt. Die langjährige Kulturkorrespondentin in New York stellt ihren kürzlich erschienenen vierten Roman «Stimmung für Violoncello solo» vor. Rudolf Lutz, Dirigent und künstlerischer Leiter der J. S. Bach-Stiftung, improvisiert musikalisch am Klavier zu einzelnen Passagen des Buchs. Moderiert wird die Veranstaltung von Yvette Sánchez, emeritierte Professorin für Kultur und Gesellschaft Lateinamerikas und Spaniens an der Universität St.Gallen.

Buchcover. Bild: zvg

Gilles Bastien, ein 50 Jahre alter Franzose, Hauptfigur im Roman, beschliesst, das Cellospiel zu erlernen. Er findet eine Lehrerin und beginnt, wöchentlich Unterricht zu nehmen. Seine Cello-Erlebnisse begleitet er tagebuchartig schreibend und sichert seine Gedanken in einem Memory-Stick ab. Doch Anais, zu Besuch in der Stadt, stösst per Zufall auf seine Notizen. (pd/gen)