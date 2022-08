Ticketvorverkauf zur Museumsnacht St.Gallen startet

Am heutigen Dienstag beginnt der Ticketvorverkauf zur diesjährigen St.Galler Museumsnacht vom 10. September. Tickets sind gemäss Communiqué an den Kassen der teilnehmenden Museen, bei der Tourist Information im Klosterbezirk sowie am VBSG-Schalter im Rathaus erhältlich.

An der diesjährigen Museumsnacht nehmen 26 Institutionen teil. Bild: Michel Canonica (11. September 2021)

An der 16. Museumsnacht nehmen insgesamt 26 Institutionen teil. Das Programm hält so manche Überraschung bereit. Im Museum im Lagerhaus wird beispielsweise der Chorkreis St.Gallen Nordlicht-Gesänge zum Besten geben. In der Bibliothek Hauptpost finden Rätoromanisch-Sprachkurse statt und im Stiftsbezirk gehen die Besucherinnen und Besucher auf die Suche nach der verlorenen Schmuckschatulle der letzten Kaiserin von Österreich-Ungarn. Das detaillierte Programm ist online abrufbar.

Zum ersten Mal nimmt auch der historische Polizeiposten an der Unterstrasse an der Museumsnacht teil. Das Publikum kann dort die Polizeigeschichte von 1907 bis 1933 und was sich dazumal in der Gefängniszelle abspielte, erleben. (pd/arc)