20 Jahre Bauen in der Ostschweiz: Der St.Galler Architekt Thomas K. Keller legt ein Buch vor

Das Buchcover. Bild: PD

Der Architekt Thomas K. Keller führt seit 2004 ein Büro, zuerst in Amriswil und seit 2011 in St. Gallen. Nun zieht der gebürtige Thurgauer in Form eines Buches Bilanz über seine Tätigkeit der letzten beiden Jahrzehnte. «Die Rationalität des Baumeisterlichen» ist gerade beim Architektur-Verlag Park Books erschienen.

Architekt Thomas K. Keller. Bild: PD

Was Thomas K. Keller bei seiner Arbeit in den Bereichen Architektur, Städtebau, Denkmalpflege und Infrastruktur wichtig ist, erläutert er darin in vier Essays. Aus dem gebauten Werk werden die Kantonspolizei Frauenfeld, die St. Galler Fernwärmezentralen, das Perrondach am Bahnhof St. Gallen, die Schulgärtnerei Arenenberg, die Wohnbauten in der Brestenburg Appenzell, der Pavillon der Heimstätten Wil sowie die Bestandspflege am Kloster St. Georgen in Stein am Rhein dokumentiert.

Das Buch wird am Samstag, 6. Mai, im Rahmen eines Bürofestes gefeiert. Die eigentliche Vernissage inklusive Apéro findet von 17 bis 19 Uhr statt und ist öffentlich. Um 17.30 Uhr geben der Fotograf Sebastian Stadler, der Gestalter Samuel Bänziger und der Autor Thomas Keller Auskunft darüber, wie das Buch entstanden ist. Es wird um Anmeldung gebeten unter: book@thomas-k-keller.com (pd/gen)