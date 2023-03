Mediterraner Jazz mit Marco Mezquida in Romanshorn und St.Gallen

Das Marco Mezquida Trio. Bild: PD

Der spanische Pianist und Komponist Marco Mezquida präsentiert am Samstag, 12. März, mit seinem Trio sein neues Programm «Letters to Milos» in Romanshorn und St.Gallen. Es kreist um Mezquidas kleinen Sohn und die ihn bewegenden Vatergefühle. Das Trio wurde für seinen beschwingten, mediterranen Jazz 2022 mit dem «BMW World Jazz Award» ausgezeichnet.

Das Marco Mezquida Trio spielt am Samstag, 11. März, 20 Uhr, in der Alten Kirche Romanshorn und am Sonntag, 12. März, um 17 Uhr in der Diözesanen Kirchenmusikschule St.Gallen. Ausserdem ist Marco Mezquida in einer Matinée am Sonntag, 12 März, um 11 Uhr in der Alten Kirche Romanshorn auch solo zu hören. (pd/gen)