Briefe von Rosa Luxemburg beim Orgelherbst in St.Maria Neudorf

Die aus Lörrach stammende Mirjam Wagner gehört zum Team der Einsiedler Klosterorganisten – am Samstag spielt sie in St.Maria Neudorf. Bild: zvg

Unter dem Motto «Orgel mit Worten» treten am Samstag, 30. September, um 19.15 Uhr die Organistin Mirjam Wagner und die in Trogen aufgewachsene Schauspielerin Doris Schefer beim Orgelherbst in der Kirche St. Maria Neudorf auf. Mit ihrer Musikauswahl und Textausschnitten aus Briefen, welche Rosa Luxemburg, Kämpferin für die Arbeiterbewegung im frühen 20. Jahrhundert, aus dem Gefängnis schrieb, stellen die beiden Künstlerinnen facettenreich Bezüge zur Natur in Wort und Musik her.

Der Frühling wird Einzug halten; der Blick fällt auf Pflanzen, Tiere die Schönheit des Gartens und der freien Natur. Zu hören sind Werke von Lili Boulanger, Felix Mendelssohn-Bartholdy, von Robert Schumann und Gabriel Pierné.

Mirjam Wagner, in Lörrach/D geboren, absolvierte ein Jungstudium an der Musikakademie Basel und studierte anschliessend Klavier an der Hochschule für Musik Luzern. Darauf folgte ein Master of Arts in Kirchenmusik und Orgel. Sie arbeitet als Lehrerin an der Musikschule Einsiedeln und gehört seit September 2020 zum Team der Einsiedler Klosterorganisten. Mit dem «Trio Re:» und dem «Duo Merula» spielt sie regelmässig Kammermusik-Projekte. Besonders am Herzen liegen ihr Kinder- und Familienkonzerte wie die «Maus Lou» oder der eigens konzipierte «Orgelzwerg».

Die Schauspielerin Doris Schefer liest zwischen den Orgelstücken Passagen aus Briefen von Rosa Luxemburg. Bild: Mirjam Knickriem

Doris Schefer absolvierte ihr Schauspielstudium in Rostock und war einige Jahre Ensemblemitglied am Stadttheater Lübeck. Seit 2007 arbeitet sie freischaffend und vermehrt für Film und Fernsehen. Mit dem Kurzfilm «Elephant In The Room» von Chanelle Eidenbenz gewann sie 2019 die Preise als Beste Darstellerin in Linz und New York.

Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte erhoben. (pd/bk.)