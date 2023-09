Historisches Drama wird an Originalschauplätzen in St.Gallen gedreht

In der Altstadt in St.Gallen kommt es im August 2023 zu Dreharbeiten für den Film «Friedas Fall». Bild: Sandro Büchler

Mehrere Pferdekutschen, Männer mit Zylindern auf dem Kopf und Frauen in Kleidern von 1900 sind am Sonntag in der südlichen St.Galler Altstadt zu sehen. Bei der St.Laurenzenkirche ist Flatterband gespannt und ein grosses Warndreieck kündigt Dreharbeiten an. Requisiten wie etwa Fuhrwerke, Holzfässer und alte Fahrräder stehen an der Ecke Marktgasse und Turmgasse. Grosse Scheinwerfer erhellen das Filmset, dahinter ist eine Green-Screen-Wand aufgebaut, die fast die ganze Marktgasse ausfüllt. Schauspielerinnen und Statisten warten auf ihre Einsätze.

Ein Produktionsmitarbeiter verrät: Hier wird der Kinofilm «Friedas Fall» gedreht. Es ist gemäss SRF-Medienportal ein Gesellschaftsdrama, das auf wahren Begebenheiten beruht. Nachdem die 25-jährige Näherin Frieda Keller im Jahr 1904 ihren fünfjährigen Sohn tötet, stellt sich bei einem spektakulären Gerichtsprozess die Frage, wie viel Opfer in der Täterin steckt. Ein tiefgründiger Fall, der die Debatten über Frauenrechte und eine gerechtere Gesellschaft sowie die Entwicklung des Strafrechtssystems in der Schweiz massgeblich beeinflusste.

Das Schicksal der Kindsmörderin Frieda Keller wird von Regisseurin Maria Brendle verfilmt, mit Julia Buchmann, Max Simonischek, Stefan Merki und Rachel Braunschweig in den Hauptrollen. Der Kinofilm beruht auf dem 2015 erschienenen, historischen Roman «Die Verlorene» von Michèle Minelli.

«Friedas Fall» ist eine Produktion von Condor Films AG in Koproduktion mit SRF SRG SSR; der Film wird unterstützt von den Kulturförderungen der Kantone Thurgau und St.Gallen, der Stadt St.Gallen, dem BAK Succès Cinéma und der Zürcher Filmstiftung. Die Dreharbeiten an Originalschauplätzen in Winterthur, St.Gallen sowie im Thurgau dauern gemäss SRF voraussichtlich bis am 6. September 2023. Der Film wird vom Verleih Praesens-Film AG im Kino lanciert. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.

Der Produktionsmitarbeiter vor Ort sagt, dass Ende August zudem Aussenszenen auf dem Klosterplatz gedreht werden. Bereits im Kasten seien einige Szenen, die vergangene Woche im Stadthaus vis-à-vis der Kathedrale gedreht wurden. (sab)