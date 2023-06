Frischer Blick auf Toggenburger Volksmusik im Rathaus für Kultur in Lichtensteig

Der Toggenburger Musiker Till Ostendarp. Bild: Nils Lucas

Eine Kooperation der Klangwelt Toggenburg mit dem Rathaus für Kultur in Lichtensteig und dem Roothuus Gonten bringt drei Musikschaffende in Lichtensteig zusammen: Fhunyue Gao, Magda Drozd und Tillmann Ostendarp. Die drei verbindet Experimentierfreudigkeit und die Bereitschaft, sich auf unbekanntes Terrain zu wagen und gemeinsam Neues zu erschaffen. Auf Einladung verbringen sie einige Tage im Toggenburg, um sich mit der Toggenburger Volksmusik, aber auch dem aktuellen Toggenburger Alltag, auseinanderzusetzen. Die Resultate präsentieren sie am Freitag, 12. Mai, ab 21 Uhr im Rathaus für Kultur in Lichtensteig.

Fhunyue Gao bewegt sich wie ein Chamäleon durch die Kunstwelt, mal als Schauspielerin, Performancekünstlerin und Tänzerin, mal aus Musikerin. Die Tessinerin, die zurzeit in Bern und Genf lebt, bespielt das Theremin, ein elektronisches Instrument, das es seit längerem auch in der Klangschmiede zu bestaunen gibt.

Magda Drozd ist in München aufgewachsen und kam für ihr Studium an der Hochschule der Künste in Zürich in die Schweiz. Die Künstlerin spielt Geige und experimentiert gerne mit Klängen aus besonderen Soundquellen und vermischt diese mit analogen und digitalen Instrumenten.

Tillmann Ostendarp ist Toggenburger, lebt aber heute in Zürich. Nichtsdestotrotz ist er stark mit seiner geografischen Heimat verwurzelt und wurde im vergangenen Jahr mit dem Toggenburger Kulturpreis geehrt. Er ist Multiinstrumentalist und Crossover-Musiker. Er spielt bei Faber das Schlagzeug, bläst aber ebenso gerne ins Alphorn. (pd/gen)