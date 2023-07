Familienprogramm in 51 Museen im Kanton St.Gallen, in Liechtenstein und in Vorarlberg

Familien profitieren diesen Sonntag von einem reduzierten Eintrittspreis. Symbolbild: Jil Lohse

Insgesamt 51 Museen im Kanton St.Gallen, in Liechtenstein und in Vorarlberg lancieren kommenden Sonntag, 2. Juli, die Aktion «Reiseziel? Museum!». Das Angebot richtet sich speziell an Familien. In der Stadt St.Gallen nehmen das Kulturmuseum, das Kunstmuseum, das Naturmuseum, das Open-Art-Museum, die Stiftsbezirk und das Textilmuseum teil.

Neben einem für Familien ausgerichteten Programm, gilt für sie am Sonntag auch ein reduzierter Eintrittspreis in die Stadtsanktgaller Museen. Pro Person beträgt er einen Franken. Ausserdem erhält man ein Armband als Souvenir. In jedem Museum kann dafür je ein Anhänger kreiert und gesammelt werden. Damit man das Armband komplettieren kann und nicht an einem Tag durch alle sechs Museen hetzen muss, findet die Aktion an insgesamt drei Sonntagen statt. Die weiteren Daten sind der 6. August und der 2. September. (pd/arc/nis)