Fussballlichtspiele St.Gallen im Zeichen der Hoffnung

Die Fussballlichtspiele finden vom 7. bis 9. September statt. Bild: pd

Die Fussballlichtspiele St.Gallen kehren diesen Herbst nach längerer Pause wieder zurück. Das Festival findet vom 7. bis 9. September im Figurentheater St.Gallen statt. Das Programm beinhaltet nebst Filmen auch Gesprächsrunden unter anderem zu den Themen Behinderung oder Fussball in Krisengebieten.

Die letzten drei Ausgaben der Fussballlichtspiele mussten aufgrund der Coronapandemie und schwieriger Locationsuche abgesagt werden. Wie das Kollektiv der Fussballlichtspiele schreibt, war es auch für die Organisatorinnen und Organisatoren keine einfache Zeit. Trotz der Rückschläge wollte das Kollektiv das Festival stets weiterführen. Die Hoffnung nicht aufgeben, trotz schwieriger Umstände, egal welcher Art: Das Thema floss in das diesjährige Programm ein.

Zum Auftakt des Festivals werden am Donnerstag zwei Filme über britische Trainerlegenden gezeigt: «Arsène Wenger: Invincible» und «The Three Kings». Zwischen den Ausstrahlungen findet zudem der Release der neusten Ausgabe des St.Galler Fussballmagazins Senf statt. Es handelt sich um den Medienpartner des Festivals. Passend zum Anlass hat sich das Senf-Kollektiv mit der Welt der Fussballfilme und weiteren Bewegtbildern befasst.

Umrahmt wird der Release mit einer Gesprächsrunde, moderiert von Mämä Sykroa, Chefredaktor des Fussballmagazins «Zwölf». Zusammen mit Filmwissenschaftler Jan Tilman Schwab, Regisseur Michele Cirigliano und dem FC St.Gallen-Trainer Peter Zeidler taucht Sykora in die Welt der Fussballfilme und Trainerlegenden ab.

Am Freitag steht das Festival unter dem Motto «Hoffnung». Denn Fussball bedeutet für viele Menschen die Hoffnung auf ein besseres Leben. So auch für Fawzi und Mahmoud, zwei Jugendliche, welche im jordanischen Zaatari im grössten Flüchtlingslager der Welt, leben. Sechs Jahre wurden die beiden begleitet, entstanden ist der Dokumentarfilm «Captains of Zaatari».

Auch für Nadia Nadim ist der Fussball die Rettung. Mit acht Jahren flüchtete sie mit ihrer Familie aus Afghanistan und findet im Fussball eine neue Heimat – als Stürmerin für Dänemark und für Paris Saint-Germain. Der Dokumentarfilm «Nadia» zeichnet ihre Geschichte nach. Und auch für die Protagonistinnen im Kurzfilm «Footeuses» ist Fussball ein Daheim, egal ob Profi oder Amateurin. Und Fussball ist für die Spielerinnen auch Emanzipation in einer Sportart, die lange als Männerdomäne galt. Zwischen den Filmen am Festival-Freitag wird die Thematik Fussball in Krisengebieten in einer Gesprächsrunde, moderiert von Saiten-Redaktorin Corinne Riedener, vertieft.

Auch am dritten Festivaltag, am Samstag, steht das Thema Hoffnung im Zentrum. Im Spielfilm «Bigman» geht es um die die beiden Freunde Dylan und Youssef, die von der grossen Fussballkarriere träumen. Doch dann landet Dylan wegen eines Unfalls im Rollstuhl, aber aufgeben kommt nicht in Frage. Auch der Dokumentarfilm «Mighty Penguins» zeigt, wie wichtig Fussball für Kinder mit einer Behinderung sein kann. Die Mighty Penguins sind ein fussballbegeistertes Team von Spielerinnen und Spielern mit Down-Syndrom.

Im Anschluss wird über das Thema Fussball und Behinderung diskutiert. Die Moderation hat Senad Gafuri, Leiter Reporter:innen ohne Barrieren, inne. Die beiden Abendfilme zeigen wiederum, was für verrückte Geschichten der Fussball oftmals schreibt. «Brothers of Football» ist die Geschichte des Corinthian FC aus London. Der einst glorreiche Club ist in England in der achtklassigen Versenkung verschwunden, in Brasilien lebt der Name aber beim berühmten SC Corinthians Paulista weiter.

Auch der zweite Film des Abends spielt in Brasilien. Mit «Kaiser: The Greatest Footballer Never to Play Football» lässt das Kollektiv die verrückte Geschichte des Brasilianers Carlos Kaiser aufleben. Einer, der zwar das ausschweifende Leben eines Fussballstars lebte, aber nie auf dem Spielfeld stand. (pd/arc)