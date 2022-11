Tanzkompanie des Theaters St.Gallen startet in die Saison

Francesca Frassinelli tanzte in Kompanien und an Theatern in der ganzen Welt. Bild: PD

Mit einem Abend rund um das Thema Scham startet die Tanzkompanie des Theaters St.Gallen in die neue Tanzsaison. Am Donnerstag, 24. November, erleben die Choreografien Blindfolded von Francesca Frassinelli und Ground Control von Mauro Astolfi unter dem Titel Scham(los) ihre Uraufführung in der Lokremise. Im Fokus der Arbeiten von Frassinelli und Astolfi, die zum ersten Mal für die Tanzkompanie des Theaters choreografieren, liegt die Auseinandersetzung mit dem Thema der Selbstzufriedenheit und Selbstwertschätzung. Beginn ist um 20 Uhr.

Die Italienerin Francesca Frassinelli tanzte in Kompanien und an Theatern in der ganzen Welt. Als Choreografin ist sie überwiegend in Europa tätig. Sie arbeitete bereits für die Tanzkompanie Mainz, das «Eko Dance Project» in Turin und die Staatsoper und Ballett Krasnojarsk. Zudem unterrichtet sie an der Universität in Genua.

Mauro Astolfi choreografiert in der ganzen Welt. Nun auch in St.Gallen. Bild: PD

Auch Mauro Astolfi stammt aus Italien und choreografiert in der ganzen Welt. Seit fast 30 Jahren leitet er seine eigene Tanzkompanie «Spellbound Contemporary Ballet». Mit diesem Ensemble entwickelte er einen eigenen Bewegungsstil, der für seine Choreografien kennzeichnend ist und verschiedenste Ausdrucksformen des zeitgenössischen Tanzes auf ungewöhnliche Art kombiniert. (pd/arc)