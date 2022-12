Alle Jahre wieder: Adventskalendergeschichten in der Stadtbibliothek Katharinen St.Gallen

Die Adventskalendergeschichten in der Stadtbibliothek Katharinen gehören seit vielen Jahren zur Weihnachtszeit; so auch in diesem Jahr. Von Donnerstag, 1. Dezember, bis Freitag, 23. Dezember, lädt die Bibliothek Kinder und Erwachsene zum Öffnen eines Geschichtentürchens ein. Erzählt werden die weihnachtlichen Geschichten von den verschiedensprachigen Erzählerinnen der Stadtbibliothek Katharinen.

Am 6. Dezember erzählt Lukas Bollhalder vom Figurentheater St.Gallen die holländische Nikolausgeschichte «Jans Segelboot». Bild: PD

Eine besondere Geschichte kündigt die Stadt in ihrer Mitteilung für den 6. Dezember an. Dann spielt Lukas Bollhalder vom Figurentheater St.Gallen eine holländische Nikolausgeschichte. «Jans Segelboot» erzählt vom kleinen Jan, der sich sehnlich ein grosses Segelboot wünscht. Wer aber vom Heiligen Nikolaus ein Geschenk bekommen will, muss blitzsaubere Schuhe haben. Doch am Vortag passiert dem kleinen Buben ein Missgeschick. Ob Jans Wunsch trotzdem in Erfüllung geht, erfahren Kinder und Eltern am Samichlaustag in der Bibliothek.

Am 21. Dezember findet ausserdem die letzte Märchenstunde mit Kathrin Raschle statt. Sie erzählte während über 20 Jahre in der Stadtbibliothek Katharinen (früher Freihandbibliothek) Märchen für Kinder, lange gemeinsam mit Kathrin Arter. In den vergangenen Jahren wurden ihre frei vorgetragenen Märchen von ihrem Mann Walter Raschle musikalisch umrahmt. (sk/arc)