Marlies Pekarek stelllt im Kulturpavillon Wil «Queens of the Seabed» aus

Die St.Galler Künstlerin Marlies Pekarek stellt Tintenfische als Königinnen des Meers dar. Bild: PD

Marlies Pekarek integriert gerne Gegenstände und Gestalten aus dem Alltag in ihre Arbeiten und nimmt Bezug auf die dazugehörenden Geschichten. In ihrer Ausstellung bei «Kultur im Pavillon» in Wil zeigt die St.Gallerin die Serie «Queens of the Seabed». Darin setzte sie Meeresweichtiere in unterschiedlichen Materialien um. Die Tintenfische erscheinen durch ihre Formen und Farben wie Königinnen des Meeres.

Marlies Pekarek. Bild: Tobias Garcia

Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 5. Mai, um 18 Uhr von Ursula Badrutt, Leiterin Kulturförderung des Amtes für Kultur in St.Gallen. Die Ausstellung dauert bis 4. Juni und ist jeweils an den Wochenenden von 14 bis 17 Uhr geöffnet. (pd/gen)