Offener Brief «Ein Armutszeugnis»: Der St.Galler Autor Christoph Keller will vom Co-Präsidium der SP Schweiz wissen, warum Menschen mit Behinderungen nicht bessere Listenplätze bekommen Seit bald drei Jahren schreibt der St.Galler Autor Christoph Keller in seinem Blog regelmässig Briefe an Schweizer Persönlichkeiten. Keller, der wegen seiner fortschreitenden Muskelkrankheit auf einen Rollstuhl angewiesen ist, öffnet darin Nichtbehinderten die Augen und weist sie auf Missstände hin. Heute schreibt er an das SP-Co-Präsidium Mattea Meyer und Cédric Wermuth.

An SP-Co-Präsidentin Mattea Meier

Und SP-Co-Präsident Cédric Wermuth

SP-Zentralsekretariat

Theaterplatz 4

3003 Bern

St.Gallen, 24. August 2023

Sehr geehrte Frau Meier, sehr geehrter Herr Wermuth

Wer, wenn nicht die SP?

Mattea Meyer und Cédric Wermuth präsidieren seit 2020 die SP Schweiz. Bild: Laurent Gillieron/keystone

Doch suche ich eine Nationalratskandidatin oder -kandidaten mit einer Behinderung, finde ich erst einen auf Platz 11 der Zürcher Liste: Islam Alijaj, der mit seiner Doppelbehinderung Cerebralparese und Sprechbehinderung drei Mal so gut sein muss, um überhaupt eine Chance auf eine Platzierung zu bekommen. Und doch ist er von der SP mit jenem Platz abgestraft worden, bei dem er gerade nicht mehr unter den ersten zehn ist, also automatisch unsichtbarer ist. Unsichtbar sein – das gehört zu oft zum «Behindertenschicksal». Damit wollen wir Menschen mit Behinderungen uns nicht mehr abfinden. So muss Islam Alijaj eben seine Superkräfte anwenden, auf dass es bald weniger Durchschnittsmenschen im Parlament habe.

Im Aargau, Ihrem Kanton, Herr Wermuth, ist jemand zurückgetreten: Die Gelegenheit, die behinderte Tatjana Binggeli, Ärztin, Präsidentin und jetzt Geschäftsführerin des Schweizerischen Gehörlosenbundes, prominent zu portieren. Doch nein, jemand ohne Behinderungen wurde auf jenen Platz gesetzt und Frau Binggeli muss sich mit Platz 9 zufriedengeben.

Nun können Sie natürlich einwenden, dass Sie keinen Einfluss auf den demokratischen Entscheid einer Listenreihung haben. Für die selbsternannte Inklusionspartei SP bleibt es dennoch ein Armutszeugnis und zeigt, wie weit Anspruch und Wirklichkeit auseinanderliegen.

Islam Alijaj: Wir müssen reden – ein biografisches Manifest. Mit Beiträgen von Christoph Keller. Limmat Verlag, 224 Seiten, 29 Franken. Bild: zvg

Ich schicke Ihnen Islam Alijajs neues Buch, sein Wahlkampfbuch «Wir müssen reden», an dem ich massgeblich beteiligt bin. Einmal habe ich einen längeren Aufsatz beigesteuert. Wichtiger aber noch: Die Herausgeberin hat Sie für das Buch als Gesprächspartner angefragt. Die Idee war, dass Sie und Islam Alijaj, die gleich alt sind, Ihre Karrieren hätten vergleichen sollen. Wie weit hat es der ohne Behinderung, der mit Behinderung beruflich gebracht? Und warum? Das wäre sehr aufschlussreich gewesen. Leider haben Sie nicht mitgemacht. Ich habe Ihre Lücke gefüllt. Warum nur? Was für eine Chance das für die SP, in Sachen Behinderung so seltsam störrisch, gewesen wäre. Wie eben auch die bessere Listenplatzierung von Frau Binggeli und Herrn Alijaj.

Es grüsst Sie freundlich, hofft auf eine baldige Antwort und die längst fällige Diskussion zu diesem so viele Menschen existenziell betreffenden Thema.

Christoph Keller

Schriftsteller und Rollstuhlfahrer