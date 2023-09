Offener Brief Autor Christoph Keller will von Regierungsrätin Susanne Hartmann wissen, warum es in der St.Galler Altstadt keine barrierefreien öffentlichen WCs gibt: «Da hilft nur radikales Blasentraining» Seit bald drei Jahren schreibt der St.Galler Autor Christoph Keller in seinem Blog regelmässig Briefe an Schweizer Persönlichkeiten. Keller, der wegen seiner fortschreitenden Muskelkrankheit auf einen Rollstuhl angewiesen ist, öffnet darin Nichtbehinderten die Augen und weist sie auf Missstände hin. Heute schreibt er an die St.Galler Regierungsrätin Susanne Hartmann.

An Regierungsrätin Susanne Hartmann

Bau- und Umweltdepartment

Lämmlisbrunnenstrasse 54

9000 St. Gallen

St.Gallen, 14. September 2023

Sehr geehrte Regierungsrätin Susanne Hartmann

Susanne Hartmann, Vorsteherin des Bau- und Umweltdepartements des Kantons St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

Wenn es um Behinderung geht, liegt so viel im Argen in St.Gallen. Gerade wurde im Stadtparlament Jürg Brunners Motion von allen Parteien abgelehnt. Es ging darin um einen Fonds für bauliche Massnahmen im öffentlichen Raum, um den Zugang für Personen mit Gehbehinderung zu gewährleisten. Der Kredit für die Curlinghalle wurde umstandslos bewilligt. Ich kann das fast nicht glauben und muss vermuten, dass eben praktisch niemand persönliche Erfahrung und damit Verständnis für uns Menschen mit Behinderung hat.

Das Argument, die Gelder seien aufgegleist, wie es der Stadtrat in seiner Ablehnung schreibt, ist billig. Die Stadt St.Gallen ist mit den Forderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes von 2004 (!) und der Behindertenrechtskonferenz, welcher die Schweiz 2014 beigetreten ist, erschreckend spät dran. Dass wir halt Geduld haben müssen, mag ich nicht mehr hören.

Mir geht es in diesem Zusammenhang zusätzlich um ein Hindernis, das in Jürg Brunners Motion nicht angesprochen wird, aber ebenso dringend ist. Wissen Sie, Frau Regierungsrätin, wie viele öffentliche barrierefreie Toiletten es in unserer Altstadt gibt? Keine.

Wer also zum Beispiel in einem unserer schönen Restaurants eine solche Einrichtung benötigt, und oft kann das ja recht dringlich sein, muss zum Roten Platz oder in die Tiefen der Parkgarage Burggraben vordringen. Was allerdings nicht gelingt, wenn der Fahrstuhl nicht funktioniert. Da hilft nur radikales Blasentraining. Oder eine private Liste von Restaurants mit rollstuhlgängigen WCs: Starbucks, Drahtseilbähnli, Einstein, Multertor. Die das freundlicherweise erlauben, aber ihre Aufgabe ist es nicht.

Es müssen dringend die Anlagen am Gallusplatz und beim Waaghaus ausgebaut und weitere aufgestellt werden. Und zwar schnell, nicht irgendwann. Blase und Geduld gehen nicht gut zusammen. Das wäre ein weiterer Grund gewesen, Brunners Motion zu unterstützen.

Ein erster Vorschlag, der sich rasch umsetzen liesse: Im Aussenbereich der Stiftsbibliothek gibt es eine recht barrierefreie WC-Anlage. Die allerdings – es ist fast schon lustig – um 18 Uhr schliesst. Diese liesse sich einfach mit einem Euro-Key-Schloss ausstatten. Und schon hätten wir wenigstens eine relativ erreichbare Toilette.

Es grüsst Sie freundlich, legt Ihnen eines meiner Bücher bei und hofft auf eine baldige Antwort

Christoph Keller

Schriftsteller und Rollstuhlfahrer

PS: Ist Ihr Department barrierefrei? Leider finde ich auf der Homepage diesbezüglich keine Angaben, auch keine Audiofunktion oder Texte in Leichter Sprache.