Mosnang Die Pest vergällt den «Mosligern» die Lebensfreude: Eindrückliche Premiere des Freilichttheaters «Der Schwarze Tod» «Der Schwarze Tod» geht in Mosnang um. Eine aufwendige Theaterinszenierung erinnert an die Pest im 16. Jahrhundert, und wie die Toggenburger damit lebten. Am Freitagabend war Premiere.

An der Premiere des historischen Freilichttheaters «Der Schwarze Tod» auf der Bühne Thurtal in Mosnang. Bild: Arthur Gamsa

Das Mosnanger Volk frönt festfreudig dem Seilziehen. Im Hintergrund jedoch, auf dem Kamm des Herrenbergs, steht eine dunkle Gestalt und beobachtet das Treiben aus der Ferne – der Schnitter mit seiner Sense. Er hofft auf eine reiche Ernte. Denn eben hat die Pest Einzug gehalten und vergällt den «Mosligern» die Lebensfreude.

Mit diesem Bild beginnt das historische Freiluftspiel «Der Schwarze Tod» der zwei Vereine Kultur Mosnang und Bühne Thurtal sowie des Männerchors. 60 Laienschaupielerinnen und -schauspieler unter der Regie von René Schnoz erinnern in dieser Inszenierung daran, wie die Pest in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts die Dorfbevölkerung dezimierte. Eine anrührende Liebesgeschichte in dieser schweren Zeit beweist indes, dass das Leben stärker ist als das Sterben. Die Botschaft ist beim Premierenpublikum am Freitagabend angekommen, und die Truppe erhielt lange anhaltenden Applaus.

Bauerntochter Fineli findet Trost beim Haldentoni

Nachdem der lokale Pfarrer als einer der Ersten verstorben war, tritt mit seinem Nachfolger Jakob Philipp Stössel ein Seelsorger auf, der es versteht, sich der Nöte der Menschen anzunehmen. Zwar quälen auch ihn Selbstzweifel angesichts des Elends, aber Nonnen erinnern ihn an seine Pflicht, sich der Leidenden anzunehmen. In dieser schweren Zeit findet die Bauerntochter Fineli Trost beim Haldentoni, der jedoch ihrem Vater Franz nicht passt. Er hat seine Tochter einem wohlhabenden Nachbarn versprochen, was zu einem Familienzwist führt. Denn Franz ist ein Patriarch alter Schule, der es gewohnt ist, dass die Menschen nach seiner Pfeife tanzen. Erst als Feuer auf seinem Hof ausbricht, erkennt er die wahren Werte dieser Welt.

Diese Geschichte könnte leicht in Kitsch kippen. Doch die Schauspielerin Laura Bissegger als Fineli und ihr Partner Ramon Stadler als Haldentoni setzen glücklicherweise geschickt auf komödiantische Elemente. So entspannt sich nach und nach eine witzige Toggenburger Variante des Romeo-und-Julia-Motivs. Dabei verzichtet die Regie allerdings auf Slapstickeinlagen, die der Ernsthaftigkeit des Themas nicht gerecht würden. Dafür erlauben die Choreinlagen des Ensembles – vom Mosnanger Lied bis zu Kirchenliedern – dem Publikum immer wieder ein Aufatmen.

Die gesamte Klaviatur männlicher Gefühlsausbrüche

Die Truppe bewältigt den anspruchsvollen Stoff bravourös. Das Stück lebt neben den Hauptdarstellern auch von den zahlreichen Statisten, die laufend für kleine Einlagen sorgen: Ein frivoles Tändeln hier, eine kleine Schlaumeierei dort – alles wie im richtigen Leben eben.

Besonders hervorzuheben ist allerdings die schauspielerische Leistung von Philipp Guldimann als Bauer Franz, der seine Tochter verschachern will. Er beherrscht die gesamte Klaviatur männlicher Gefühlsausbrüche vom Berserker bis zum fürsorglichen Familienvater. Patriarchale Verhältnisse dieser Art sind zwar Vergangenheit, aber Guldimann holt sie glaubwürdig zurück.

Das Freilichtspiel «Der Schwarze Tod» ist naturalistisches Theater, das auf Verfremdungen verzichtet. Eine Ausnahme bildet der «Erzähler», der das Publikum in Versform durch das Stück führt, das damit einen epischen Charakter erhält. Der Mann tritt zuerst als moralische Autorität auf, nach und nach zeigt er jedoch sein wahres Gesicht, das ganz in die Pestzeit passt.

Das Toggenburger Spiel war zum sechsten Mal zu sehen. Bild: Arthur Gamsa

Menschliche Nähe überdauert strube Zeiten

Das Toggenburger Spiel vom Tod wurde 1903 auf Initiative eines Libinger Lehrers erstmals in Mosnang aufgeführt. Nun ist es zum sechsten Mal zu sehen. Der Stoff mag alt sein, aber diese Inszenierung hat ihn glaubwürdig aktualisiert. Dazu tragen offenkundig die frischen Erinnerungen an die Corona-Pandemie bei. Mehr noch belegt das Stück indes, dass menschliche Nähe damals wie heute strube Zeiten überdauert.