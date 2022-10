MEISTERZYKLUS Fazil Say in der Tonhalle St.Gallen: Ein Pianist mit viel Willen zur Unbändigkeit An der Schubertiade Hohenems und gestern beim St.Galler Meisterzyklus war der Pianist Fazil Say zu Gast: als eigenwilliger, oft gegen den Strich spielender Pianist und als Komponist, der seine Ideen mit eruptiver Kraft sprudeln lässt. Mit dem Minetti Quartett und Josef Gilgenreiner interpretierte er Schuberts «Forellenquintett» aber weniger mit dem Zauber, der dem Werk auch innewohnen könnte.

Fazil Say bei einem Auftritt im KKL Luzern im Dezember 2019. Bild: Jakob Ineichen

Fazil Say ist ein musikalischer Allrounder. Pianist, Jazzer und Komponist. Ein Künstler mit einer unbändigen Energie, völlig aufgeladen mit den Emotionen, die ihm die Musik schenkt. Seine Persönlichkeit konnte man am St.Galler Meisterzyklus-Konzert sehr gut festmachen an seinem Klavierquintett «Das verschobene Haus». Zusammen mit dem Wiener Minetti Quartett (Maria Ehmer, Anna Knopp, Milan Milojicic und Leonhard Roczek )gab es da eine stets brodelnde Klangküche. Fast vulkanisch schlägt Fazil Say seine Cluster aus dem Flügel.

Dicke, rauschende Tonkaskaden, die mit viel feinem Flageolett-Sirren bei den Streichern kontrastieren: Das Stück ist eine klangvolle, mitreissende Komposition, die fast einen Ritt durch die Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts unternimmt. Das Klavier fungiert als Schlagwerk wie bei Prokofjew, Anklänge an den argentinischen Tango und Astor Piazzolla, aber auch viel impressionistische Atmosphäre sind zu spüren. Ein Werk jedenfalls, mit dem sich Fazil Say mit seinem pianistischen Angetriebensein voll ausleben konnte.

Eine Mozart-Sonate, die auch ruppig-groovig tönen kann

Ausleben heisst das Stichwort auch bei Mozarts Klaviersonate KV 331 Alla Turca. Launig spielt Fazil Say sie, immer auf der Suche nach überraschenden Effekten. Etwa wenn es in der Moll-Variation des Kopfsatzes einfach plötzlich losdonnert oder andere, sonst als fein bekannte Motive Mozarts fast jazzig-ruppig daherkommen. Launig ist auch das Finale Alla Turca. Der türkische Künstler lässt es bei diesem türkischen Marsch so richtig krachen und grooven, mit einem überbordenden Spieltrieb. Und er hat dabei gar keine Lust, irgendetwas mozartisch klassisch zu bändigen.

Fazil Says Eigenkomposition «Black Earth» erklang an der Schubertiade Hohenems als Zugabe (hier eine Aufnahme aus einem Konzert in Frankfurt 2017). Quelle: Youtube

Nach der Pause erklang dann Schuberts «Forellenquintett», wieder mit drei Mitgliedern des Minetti Quartetts und dem Kontrabassisten Josef Gilgenreiner. Auch hier sucht vor allem Fazil Say nach überraschenden Effekten, interpretiert dieses Quintett eher scharf konturierend und mit grossen dynamischen Gegensätzen, vom Klangbild her nicht immer einig mit den Streichern. Man erlebt diesen Schubert als spannend gegen den Strich gespielt, energiegeladen und teils auch ekstatisch, am Klavier anschlaglich oft bewusst an der Schmerzgrenze. Eine packende Wiedergabe, aber ohne den intimen Zauber, den man an diesem Werk sonst wahrnimmt. Auch in den Forellen-Variationen lässt es Fazil Say mehrmals ungestüm jazzig grooven, setzt ungewohnte Akzente, tempomässig bisweilen nicht immer fein abgestimmt mit den Streichern.

Überzeugender Schubert in Hohenems

Fazil Say war neben St.Gallen auch an der Schubertiade in Hohenems zu Gast, mit den Minetti Quartett, aber am Sonntag auch mit einem Schubert-Soloabend, mit den späten Sonaten D 958 und D 960. Im Gegensatz zur Kammermusik geriet dieser solistische Schubert überzeugender: Da begeisterte ein ganz aus dem Moment heraus empfundenes Musizieren. Wenn Say für sich spielt, wirkt der improvisierende Gestus, mit der er diese Musik auffasst, packender. Fazil Say zelebriert diese Schubert-Perlen, kurz vor dessen Tod entstanden, nicht als erdenferne Abschiedsmusik, sondern spielt sie zupackend – und die sehr modernen, auch experimentellen Partien dieser romantischen Musik spannend herauskristallisierend.

Say spielt einen Schubert, der deutlich eine lange und intelligente Beschäftigung des Pianisten mit diesen Werken verrät – oft mit einem Gestus, als wolle sich Say beim Spielen selbst dirigieren, mit grossen Armgesten die Energie des Klangs in den Saal schickend, sich entfalten lassend und wieder einfangend. Gerade die Sonate D 958 geriet zu einer bizarren Reise zwischen Licht und Schatten, mit einem fantasievollen Zugriff, der einen quasi fast am (vielleicht) eruptiven Kompositionsprozess Schuberts selbst teilhaben liess. Fazil Say präsentierte da eine sehr unorthodoxe Schubert-Sicht, modern, ohne Angst vor einem direkten Zugriff und mit einer ansteckenden Lust, diese rätselhafte Musik kraftvoll und luzide für einen Moment enträtseln zu wollen.