LITERATURWOCHENENDE Neue Texte in alten Häusern: Am Untersee gibt es wieder Lesungen in privaten Salons Bereits zum 14. Mal findet im September das kleine Literaturfestival am Untersee statt. Nächstes Wochenende werden sechs Autorinnen und Autoren erwartet, die in privaten Häusern aus ihren Werken lesen – eine Chance, ihnen so nahe wie sonst kaum zu kommen.

Organisieren das Literaturwochenende: Katharina Schoeller, Barbara Müller und Felix Müller (v. l.). Bild: Inka Grabowsky

Seit 2008 organisiert eine kleine Gruppe von Literaturliebhabern Lesungen in historischen Häusern in Mannenbach, Steckborn, Ermatingen, Berlingen und Tägerwilen. 2022 sind es Barbara und Felix Müller gemeinsam mit Katharina Schoeller. In der Tradition der «literarischen Salons» haben sie sechs Autorinnen und Autoren eingeladen, die an zwei Tagen ihre Werke vorstellen. Das kleine Festival läuft bereits zum 14. Mal.

Was hat sich im Laufe der Zeit verändert?

Felix Müller: Die Verhandlungen sind etwas komplizierter geworden. Jeweils Anfang des Jahres lesen wir viel. Und dann fragen wir jene Autoren, die uns begeistert haben, ob sie bei uns auftreten wollen. Üblicherweise konzentrieren wir uns auf Schweizer Künstler. Im vergangenen Jahr, während der Pandemie, war es relativ leicht. Jeder hatte Zeit und wollte lesen. Heute kommt es vor, dass uns die Prominenteren gar nicht antworten. Andere werden von ihren Verlagen konsequent abgeschirmt. Die Zeiten, als man einfach anrufen und dann den Termin direkt vereinbaren konnte, sind vorbei. Heute braucht es einen Vertrag. Aber jenseits davon sind es doch oft persönliche Beziehungen oder Empfehlungen, die uns Zugang zu den Schriftstellerinnen und Schriftstellern verschaffen.

Autorin Simone Lappert. Bild: Ayse Yavas

Es scheint einen Generationenwechsel bei den Autorinnen und Autoren zu geben. Seraina Kobler, die am Samstag in der «Alten Kaplanei» in Mannenbach-Salenstein den Anfang macht, ist 1982 geboren. Simone Lappert, die als letzte am Sonntag in der «Alten Säge» in Tägerwilen liest, kam 1985 zur Welt: Gibt es auch einen Generationenwechsel beim Publikum?

Katharina Schoeller: Das wünschen wir uns. Wir haben schon überlegt, speziell junge Nachwuchs-Autoren aus der Region einzuladen, die junge Zuhörer anziehen könnten. Aber sie sind gar nicht so leicht zu finden. Erste Fühler haben wir ausgestreckt. Vielleicht klappt es schon bei der nächsten Ausgabe.

Was reizt Ihr Publikum mehr: Einmal in privat bewohnte Gebäude wie die «Villa Breitenstein» oder das «Haus zum Gries» hineinzudürfen oder doch die Lesungen von renommierten Autoren wie Thomas Duarte, der vergangenes Jahr für den Schweizer Buchpreis nominiert war?

Barbara Müller: Wir haben ein Stammpublikum, das seine Neugier auf die Häuser oft schon beim ersten Besuch befriedigt hat. Vielleicht ist es relevanter, wenn wir eine neue Gastgeberin aufnehmen wie die «Alte Kaplanei» im vergangenen Jahr. Aber wichtiger ist sicher das gesellschaftliche Erleben, auch der Apéro und das Gespräch mit dem Autor, der Autorin hinterher. So nah wie bei uns kommt man Schriftstellern selten.

Die Lesungen im Überblick - Samstag, 11 Uhr, «Alte Kaplanei» (Mannenbach-Salenstein): Seraina Kobler, «Tiefes, dunkles Blau»; - Samstag,

15.30 Uhr, «Haus zum Gries» (Berlingen): Thomas Duarte, «Was der Fall ist», - Samstag, 19.30 Uhr, «Breitenstein» (Ermatingen): Marcus Hammerschmitt, «Rom» ; - Sonntag, 11 Uhr, «Altes Debrunnerhaus» (Ermatingen): Theres Roth-Hunkeler, «Geisterfahrten»; - Sonntag, 15.30 Uhr, «Haus zur Glocke» (Steckborn): Catalin Dorian Florescu, «Der Feuerturm»; - Sonntag, 19 Uhr, «Alte Säge» (Tägerwilen): Simone Lappert, «Der Sprung».

Eine der Besonderheiten beim Literaturwochenende am Untersee ist der öffentliche Auftritt in einem privaten Wohnzimmer. Nun passen in solche Salons aber nicht sehr viele Zuschauer. Wie schwierig ist es, unter solchen Bedingungen jemanden wie Marcus Hammerschmitt, der extra aus Stuttgart anreist, an den Untersee zu locken?

Autor Marcus Hammerschmitt. Bild: PD

Felix Müller: Jedenfalls können wir keine grossen Honorare zahlen! Wir rechnen mit rund dreissig, vielleicht vierzig Zuschauern, die jeweils nur 25 Franken zahlen. Ohne unsere Sponsoren, die uns erfreulicherweise seit Jahren treu sind, wäre das Wochenende gar nicht finanzierbar. Tatsächlich sagen uns die Autoren, dass sie die familiäre Nähe schätzen. Wir bieten ihnen ein interessiertes Publikum und garantieren eine schöne Atmosphäre.