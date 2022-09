Literatur Nichts Neues mehr von «Noisma»: Nach 15 Jahren stellt Florian Vetsch die Reihe der Lesungen im St.Galler Kult-Bau ein Der Kult-Bau als Veranstaltungsort kommt vorläufig zur Ruhe – dies hat Florian Vetsch, Autor, Übersetzer und Kantilehrer, dazu bewogen, die Reihe der dort beheimateten «Noisma»-Lesungen aufzugeben. Die Literaturzeitschrift «Noisma» als Forum für neue Literatur aus der Ostschweiz gibt es seit 1979.

Florian Vetsch hat 15 Jahre lang die Lesungsreihe «Noisma Lyrik und Wortart» im Kult-Bau St. Gallen verantwortet. Bild: Ralph Ribi

Noch Anfang Juni brachte die 1944 in New York geborene Dichterin, Sarangi-Spielerin und Weltreise Louise Landers-Levi die Welt in den literarischen Salon des St.Galler Kult-Baus. Nach einem langen Japan-Aufenthalt wieder in Europa zurück, las sie aus ihren Gedichten und musizierte solo und zusammen mit dem Oud-Spieler Dominic Berger und dem Schlagzeuger Dominic Doppler: die literarische Jam-Session passte bestens in die zuletzt von Florian Vetsch und Gallus Frei-Tomic verantwortete Lesungsreihe «Noisma Lyrik und Wortart».

Kurz darauf folgte die Mitteilung, dass die vor 15 Jahren begonnene Veranstaltungsreihe aufhört. «Wohl endgültig», wie Florian Vetsch erklärt. Auslöser war der Entscheid der Pianistin Ute Gareis und des Pianisten Klaus-Georg Pohl, in dem von ihnen betriebenen Kult-Bau vorläufig eine Denkpause einzulegen. «Einen neuen Ort suchen», so Vetsch, «mochten wir nicht.»

Literatur in Wohnzimmer-Atmosphäre: Nora Gomringer und der Jazz-Drummer Philipp Scholz 2015 im Kult-Bau mit ihrem Programm «Peng! Du bist tot!» Bild: Benjamin Manser

Doch es sei kein Aufhören aus Frustration, wie er betont – auch wenn eine gewisse Corona-Müdigkeit mitgespielt habe: «Wir haben, von uns moderiert, gegen 100 Autorinnen und Autoren sowie Musiker und Musikerinnen, viele mit klangvollem Namen, vorstellen können, manchmal mit vielen, manchmal mit weniger Zuhörern, aber uns war Qualität immer wichtiger als Quantität. Und wichtig war uns auch, Gespräche mit den Auftretenden zu ermöglichen.»

28 Jahre lang ein bescheiden aufgemachtes Heft

Die «Noisma»-Geschichte begann im September 1979. Die Hefttexte wurden mit der Schreibmaschine geschrieben, die Gestaltung war äusserst einfach gehalten. Zum Herausgeberteam für die ersten 29 Hefte gehörten in wechselnder Zusammensetzung etwa Andreas Prinzing, Daniel Fuchs, Erica Engeler, Benedikt Zäch und Clemens Umbricht.

Von Anfang an gab der Hefttitel Rätsel auf, ganz geklärt wurde er nie. Plausibel erscheint die Deutung als eine Zusammensetzung aus Schweizer Mundart «noi» (für neu) und englisch «noise» (für Lärm). Die Zielsetzung war von Anfang an klar: Die Zeitschrift sollte vor allem ein Forum für neue Literatur aus St.Gallen und der Ostschweiz sein. Daran änderte sich, trotz einigen Ausflügen in andere literarische Gefilde, bis 1993 grundsätzlich nichts.

Ein Stück Ostschweizer Literaturgeschichte: Ausgaben der 1979 gegründeten Zeitschrift «Noisma». Bild: Hanspeter Schiess

Drei Sondernummern bedeuteten Höhepunkte. Sie ehrten die grosse St.Galler Dichterin Regina Ullmann, den St.Galler Dichter, Verleger, Herausgeber und Publizisten Hans Rudolf Hilty - unter anderem gab er die weit über die Schweiz hinaus beachtete Literaturzeitschrift «Hortulus» heraus. Und schliesslich den streitbaren St.Galler Journalisten, Historiker und Schrifststeller Niklaus Meienberg: Anlass dieser Sondernummer war 1990 die Verleihung des Kulturpreises der Stadt St.Gallen, ebenso umstritten wie Meienberg selbst, seine Texte und Publikationen.