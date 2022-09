Literatur Melancholie des Unterwegsseins: Die Literaturzeitschrift «orte» erinnert an den St.Galler Autor und Theaterleiter Fred Kurer Die Verbindung von Reisen, Vermitteln und Schreiben steht im Mittelpunkt eines Fred Kurer gewidmeten Schwerpunkts der Zeitschrift «orte». Freunde und Wegbegleiter halten in ihren Beiträgen den vielseitig interessierten und begabten Autor lebendig; zur Heftvernissage am 18. September kommen die Musiker Lukas Niggli und Peter Waters.

Unterwegs mit Fred Kurer: Der St.Galler Publizist und Kulturvermittler Richard Butz lässt in der Zeitschrift «orte» seinen Freund Kurer als grossen Reisenden aufleben. Bilder: orte/Carmen Wueest

«Ob er glücklich war, weiss ich nicht, aber nie hatte ich das Gefühl, er sei unglücklich. Immer hatte er ein Projekt vor sich und eines hinter sich. Seine Neugier blieb nie folgenlos.» So beantwortet sich Franz Hohler in der aktuellen Ausgabe der Schweizer Literaturzeitschrift «orte» selbst die titelgebende Frage «Wer war er?». Gemeint ist Fred Kurer, vielfach begabter, vielseitig engagierter Mensch, Autor, Lehrer, Theaterleiter, Übersetzer, im Juni 2021 verstorben. Nur wenige Monate zuvor war ein unheilbarer Hirntumor diagnostiziert worden.

Mit St.Gallen war Kurer in seinen 85 Lebensjahren fest verbunden – und doch zog es ihn in die Welt, auf ausgedehnte Reisen in alle Himmelsrichtungen: mehrfach nach Australien, nach Syrien, in den Kaukasus und in fast alle mittel- und osteuropäische Länder. Zu Fuss war er häufig auf langen Touren unterwegs in der Schweiz, in Schweden, aber auch als Trekkingleiter in Schottland und Mexiko. Viele Reisen unternahm er zusammen mit dem sechs Jahre jüngeren Richard Butz. Es lag also nahe, den St.Galler Journalisten und Kulturvermittler als Autor für einen grösseren Beitrag des aktuellen, Fred Kurer gewidmeten «orte»-Heftes Nr. 217 anzufragen.

Reisen über Sprachgrenzen hinweg: Gedichte von Fred Kurer in internationalen Ausgaben.

Schreiben, Lesen, Reisen – und die St.Galler Kellerbühne

«Unter mir die lange Strasse» lautet der Hefttitel, die Texte widmen sich der Verbindung von Reisen, Vermitteln und Schreiben im Leben Fred Kurers. Zu Wort kommen neben Richard Butz und Franz Hohler die Verlegerin Irène Bourquin, Kellerbühne-Leiter Matthias Peter, die Autorin Barbara Traber, mit der Kurer in regem Austausch über literarische Fragen war, sowie ein weiterer enger Freund: Heiko Strech. Die beiden fanden sich in ihrer Begeisterung für den amerikanischen Schriftsteller Joseph Conrad.

In seinem Büro im Linsebühl-Quartier hat Richard Butz Fred Kurer im Blick.

Zur Auffrischung seiner Reiseerinnerungen hat Richard Butz nicht nur Fotografien, Reisenotizen, Land- und Wanderkarten hervorgeholt, in denen die gemeinsam bereisten und erwanderten Routen eingezeichnet sind. Er hat auch Gedichte Fred Kurers ausgewählt, die auf diesen Reisen entstanden sind – oder später, als lyrischer Nachhall des Erlebten. Butz hat die Bücher wie das Kartenmaterial griffbereit in seinem kleinen Kellerbüro im Linsebühl-Quartier; er blättert gerne darin. Wenn er erzählt, ist die Trauer um den Freund zu spüren. Die «Wunde im Herzen» ist noch nicht geschlossen.

Kurer/Butz: Ein gut funktionierendes Gespann

Die Reisen zu zweit, abseits touristisch ausgetretener Pfade, haben eine tiefe Verbindung geschaffen. «Wir ergänzten uns. Fred war ein guter, toleranter Mensch, ich konnte, wenn es sein musste, auch reklamieren. Untereinander haben wir uns stets ohne lange Diskussionen verstanden», erinnert sich Butz. Er lächelt versonnen.

«Wir waren aber kein Paar, auch wenn es vielleicht so tönt.»

Die Gedenkarbeit hat vorläufig einen runden Abschluss gefunden – der am Sonntag mit einer Heftvernissage und einem Konzert im Rahmen der Reihe «Kleinaberfein» gefeiert werden soll. Dazu werden illustre Gäste und Freunde Fred Kurers erwartet: der Schlagzeuger Lukas Niggli und der australische Pianist Peter Waters.

Fred Kurer sei bis an sein Lebensende neugierig gewesen, habe jung gewirkt – jedenfalls nicht zu alt, um etwas Neues zu wagen, sagt Richard Butz. Er selbst denkt ans Aufhören, will künftig kürzertreten, auch als Veranstalter von Konzerten und Lesungen, als Reisender, der seinen Weggefährten verloren hat.

«Das Reisen in dieser Form ist für mich unersetzlich. Für eine solche Freundschaft öffnet man sich in meinem Alter nicht mehr.»