Literatur «Ein Buch ist wie ein Ritt über den Bodensee»: Bestseller-Autorin Judith Hermann liest in St.Gallen Judith Hermann denkt in ihrem neuen Buch «Wir hätten uns alles gesagt» über ihr Schreiben nach. Sie tut dies vor allem in Geschichten. Ein Nachdenken in Geschichten war denn auch das Gespräch an ihrer ausverkauften Lesung vom Mittwoch im Kunstmuseum St.Gallen.

Sie beherrscht den Zaubertrick mit den Geschichten: Judith Hermann während ihrer Lesung im Kunstmuseum St.Gallen. Bild: Michel Canonica

«Ich bin eine Hochstaplerin. Ich rede hier über etwas, von dem ich gar nichts weiss.» Das sagt eine gestandene Autorin über ihr Schreiben: Judith Hermann, 1970 in Berlin geboren, hat mit «Sommerhaus, später» 1998 ein gerühmtes Debüt publiziert und seither fünf weitere Bücher, Romane und Erzählungen.

Im Kunstmuseum St.Gallen sprach die 53-Jährige am Mittwoch vor vollen Reihen über ihr siebtes Buch «Wir hätten uns alles gesagt». Es enthält ihre Frankfurter Poetikvorlesungen vom Sommer 2022, in denen sie über ihr Schreiben reflektiert – als wüsste sie, wie das geht. Denn solange sie am Schreiben sei, denke sie nicht darüber nach. Sie ist dann ganz in ihrer Geschichte.

Hilft Google weiter?

Das Cover von Judith Hermanns Buch «Wir hätten uns alles gesagt». Bild: PD

«Vom Schweigen und Verschweigen im Schreiben» hat sie als Untertitel zu den Poetikvorlesungen gesetzt. Sie schreibe ihrem Leben entlang, «natürlich bin ich das, und selbstverständlich genau nicht». Also hat Judith Hermann ihrem Vorlesungspublikum ihre Zaubertricks vorgeführt, sie mit Geschichten gefüttert und damit von sich selbst abgelenkt. Und sich diebisch darüber gefreut, dass die Studenten die beschriebene Kneipe und den Namen des Psychoanalytikers gegoogelt haben – und manchmal fündig geworden sind, manchmal aber auch nicht.

In ihrem Schreiben geht Judith Hermann aus von Requisiten und Sätzen, die ihr im Leben begegnen. Mit einem Bühnenblick arrangiere sie dann Situationen und Konstellationen, in denen dieser eine Satz ausgesprochen werden kann oder Licht auf einen besonderen Gegenstand fällt. Ihr Schreibprozess sei letztlich ein Verfälschen der Wirklichkeit, um bei etwas Wahrhaftigem anzukommen, sagt Hermann. Am Ende ist «nichts mehr richtig, aber alles wahr».

Tapetentüren und doppelte Böden

«Die Wahrheit bleibt bei mir», dieses Prinzip hält Judith Hermann hoch. Sie verrät ihre Figuren und deren Geheimnisse nicht. Das Buch ist ihrer Familie gewidmet, und sie erzählt darin nicht nur von den Tapetentüren und den verborgenen Räumen der Puppenstube ihrer Kindheit, sondern auch von den doppelten Böden in ihrer Verwandtschaft. Trotzdem hat selbst ihr Vater, der im Buch auch einmal weint, der Publikation zugestimmt. Weil die Situation vielleicht nicht real war, aber trotzdem etwas Wahres erzählte.

Ihre Lesereisen beschreibt Judith Hermann als Auszeit von ihrem Dasein als Schriftstellerin. Zwischen dem Kaufleuten Zürich und dem Literaturfestival Leukerbad kam die Autorin auf Einladung der beiden Literaturhäuser Wyborada und Thurgau für eine Lesung ins Kunstmuseum St.Gallen. Ihre Präsenz beeindruckt, ihre Bereitschaft auch, persönliche Antworten auf die Fragen von Anya Schutzbach und aus dem Publikum zu geben. Sie gibt viel preis und verrät sich trotzdem nicht – der Zaubertrick mit den Geschichten funktioniert.

«Jedes Buch ist ein Haus»

Judith Hermann hat insgesamt sieben Bücher geschrieben. Bild: Michel Canonica

Judith Hermann sagt, in ihrem Schreiben ergründe sie, was war, und bringe es in eine Form. Wenn sie auf ihre Bücher zurückblicke, erkenne sie eine Obsession für Häuser, Räume, Schachteln. Sie mag Ordnung in ihren Texten, Beschreibungen von Räumen und auch Figuren müssen stimmen. «Jedes Buch ist ein Haus, aber jedes Buch ist auch eine Blackbox.» Damit meint sie, dass jede Geschichte zwar einiges feststellt, aber auch Leerstellen lässt für die Lesenden.

Am Ende von Hermanns letztem Roman «Daheim» öffnet die Protagonistin die Marderfalle. Was darin ist, bleibt offen. «Aus dieser Falle ist jetzt das neue Buch herausgekommen», erzählt Hermann, selbst ein bisschen verwundert. «Ein Buch ist wie ein Ritt über den Bodensee», sagt sie, «die überwundenen Abgründe erkennt man erst im Rückblick.» Insofern darf man gespannt sein, was nach «Wir hätten uns alles gesagt» am Schreibtisch von Judith Hermann als Nächstes entsteht.