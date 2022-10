Literatur Einen Autor und sein Werk dem Vergessen entreissen: Verleger Ricco Bilger bringt einen Klassiker des Thurgauers Beat Brechbühl neu heraus Die Erzählung «Fussreise mit Adolf Dietrich» von Schriftsteller Beat Brechbühl ist wieder greifbar. Verleger Ricco Bilger bringt das Werk neu heraus. Am Sonntag ist Buchvernissage in Berlingen.

Der 83-jährige Beat Brechbühl. Bild: Benjamin Manser

Beat Brechbühls Waldgut-Verlag ist Geschichte, der Verleger und Autor ist müde geworden, seine Bücher kaum mehr greifbar. Doch jetzt ist ein anderer Verleger aktiv geworden und hat Brechbühls «Fussreise mit Adolf Dietrich» neu herausgegeben – als Hommage an einen ebenso innigen wie sperrigen Kerl, der sich der Schwarzen Kunst verschrieben hatte.

Ricco Bilger ist in Horn aufgewachsen und lebt im Appenzellerland. Bild: PD

Bilger kennt Brechbühl seit fast dreissig Jahren und erinnert sich noch an das «grossartige Leseerlebnis», als die «Fussreise» 1999 bei Nagel & Kimche erschien. «Das Buch hat mir Räume und Fenster aufgetan», sagt Bilger im Gespräch, vergleichbar den Büchern von John Berger. Bilger – Verleger und Buchhändler in Zürich und Gründer des Literaturfestivals Leukerbad, ist in Horn geboren, wohnt bei einem Grat hoch oben im Appenzellerland mit Blick auf den See und sagt: «In diesem Buch bekam ich Landschaft literarisch erzählt und nahm sie neu wahr.»

Bilger will auch «Kneuss» neu verlegen

Brechbühl unternimmt in seiner Erzählung eine fiktive Reise durch das Leben des Malers Dietrich, und sie gerate laut Bilger zu einer «faszinierenden Schule des Sehens und der Sinne». Nachdem die Erstauflage vergriffen war, gab Brechbühl die Erzählung noch einmal in kleiner Auflage Waldgut heraus. Seither ist das Buch vergriffen.

Beat Brechbühl: Fussreise mit Adolf Dietrich, Bilger, 136 S., Fr. 30.– Bild: PD

Bilger hat Brechbühl in den letzten Monaten mehrmals in Frauenfeld besucht, hat ihn nach der Auflösung dessen Verlags und der Druckerei als am Vereinsamen und Vergessengehen wahrgenommen, aus der Zeit gefallen. Die beiden unterzeichneten einen Vertrag, Bilger will nach der «Fussreise» auch Brechbühls legendären «Kneuss» neu verlegen, den Büchern ein neues Kleid geben, innen wie aussen, und sie im Heute positionieren. «Neue und jüngere Leserinnen und Leser hat er im Auge: Was ist die Schule des Sehens? Wie beschreibt man Malerei?» Für Bilger gehört die «Fussreise» in den Kanon der Schweizer Literatur. Maturastoff.

Zeigen, welche Kraft noch in Brechbühls Werken steckt

An der Buchpremiere der «Fussreise» in Berlingen liest der Schauspieler Thomas Sarbacher, vielen bekannt als Vorleser im Literaturklub. Sein Kommentar, nachdem er ein paar Seiten aus dem Buch gelesen hatte: «überwältigend». Hansjörg Höhener, Präsident der Thurgauer Kulturkommission, hat sich für die Buchvernissage ins Zeug gelegt, er wolle, dass das Publikum Kunst und Literatur nicht bloss als Produkt wahrnähmen, sagt Bilger. Über Beat Brechbühl erzählt er, wie dessen Augen leuchteten, als er ein Exemplar seines Buches in Händen hielt. Brechbühl selbst erinnert sich in seinem Nachwort an seine erste Begegnung mit Adolf Dietrich 1958: «Ich war neunzehn, Schriftsetzerlehrling in Bern. Ein halbes Jahr vorher war Dietrich in seinem Haus an einem Julimorgen nicht mehr aufgewacht. Ich war damals ein heftiger Schauer und Riecher und Spürer. [...] Überallhin kam das Dietrich-Du mit.»

Ricco Bilgers Idee, einen Autor und sein Werk dem Vergessen zu entreissen, zu zeigen, welche Kraft auch heute noch in ihnen steckt, erinnert auch an Charles Linsmayers Reihe «Reprinted by Huber» oder an die Edition blau im Rotpunktverlag.