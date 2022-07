Liederabend Treue Liebe dauert lange: Der Südtiroler Bariton Andrè Schuen eröffnete die Juli-Schubertiade mit Brahms’ Liederzyklus «Die schöne Magelone» Meist werden die 15 Romanzen des Zyklus «Die schöne Magelone» durch rezitierte Prosatexte ergänzt – bei Andrè Schuen und Daniel Heide am Klavier ist das nicht nötig. Die beiden erzählen das Rittermärchen zwischen den Zeilen, ausschliesslich in Musik.

Der Mann am Klavier ersetzt in «Die schöne Magelone» ein Orchester: Daniel Heide und Andrè Schuen am Donnerstagabend in Hohenems. Bild: Schubertiade

Als Ritter einer spätmittelalterlichen Liebesgeschichte aus der Provence kann man sich Andrè Schuen bestens vorstellen. Da genügen zu seiner stattlichen, mit Ende dreissig noch jugendfrischen Erscheinung und dem kernigen, natürlich strömenden Bariton die fünfzehn Romanzen aus Ludwig Tiecks Nacherzählung – in der Vertonung von Johannes Brahms sind das knapp sechzig Minuten Musik, locker verbunden zum Zyklus «Die schöne Magelone».

Dargeboten werden sie meist zusammen mit einem Rezitator oder einer angenehm timbrierten Schauspielerin, die oder der zwischen den Romanzen Ausschnitte aus dem Prosatext liest: Nur so lässt sich das komplizierte Werben des provenzalischen Grafen Peter um Magelone, die schöne Tochter des Königs von Neapel, als operntaugliche Handlung in groben Zügen nachvollziehen. Die grosse Mezzosopranistin Brigitte Fassbaender schaffte am Ende ihrer Bühnenkarriere sogar beides, sie sang und rezitierte – trotz der immensen Schwierigkeiten der Romanzen.

Zarte, heldische, aber auch düstere Stimmungsbilder

Andrè Schuen und sein technisch ebenso stark geforderter Duo-Partner Daniel Heide am Flügel verzichteten jedoch am Eröffnungsabend des kurzen Hohenemser Schubertiade-Zyklus im Juli (dieser dauert, anders als die Zyklen in Schwarzenberg im Juni und August, nur ein verlängertes Wochenende, von Donnerstagabend bis Sonntag) auf einen Dritten im Bunde und damit auf die märchenhaft verschlungene Rittergeschichte, zu der die Lieder zarte, zuweilen auch düster-morbide Stimmungsbilder liefern.

Gefordert war also Einfühlung und musikalische Fantasie – oder die Kenntnis der gestrichenen Erzählpassagen. Der Lohn: ein dichter, kontrastreicher Abend in genau der richtigen Länge angesichts der hochsommerlichen Hitze. Beinahe zu früh kommt da das hymnische Schlusslied «Treue Liebe dauert lange». Blitzschnell vermochte Schuen in Emotion und Farben zu wechseln, oft auch von Vers zu Vers. Die heldischen Gesten liegen ihm ebenso wie differenzierter Ausdruck und romantischer Überschwang.

Hellwach begleitet singt Schuèn Brahms’ «Guten Abend, gut’ Nacht»

Daniel Heide hielt sich mit Gestaltungslust keinen Moment zurück. Er ist kein stiller, unsichtbarer Diener, sondern stets hellwacher Gesprächspartner mit orchestralen Möglichkeiten – und diese kommen in «Die schöne Magelone» prächtig zur Geltung. Aber auch in der volksliedhaft schlichten Schönheit der beiden Zugaben: Schumanns «Du bist wie eine Blume» und Brahms’ «Guten Abend, gut’ Nacht».