Kunst Weisse Pudel, Donald Duck und eine tote Katze: Stefan Inauen lanciert in einer ehemaligen Appenzeller Beiz das neue Ausstellungsformat «Night Collection» Der Appenzeller Künstler Stefan Inauen hat das ehemalige Restaurant Eintracht in Appenzell bis unters Dach mit Kunst von Freunden gefüllt. Auch eine Bar und ein Musikprogramm gehören dazu.

Stefan Inauen in der Bar «El Gato Muerto» von Michael Bodenmann und Barbara Signer. Die Installation ist Teil von Inauens Ausstellung «Night Collection» im ehemaligen Restaurant Eintracht in Appenzell. Bilder: Christina Genova

Mit 17 Jahren hatte Stefan Inauen im Restaurant Eintracht in Appenzell seine erste Ausstellung. Dort wirtete bis zu ihrem Tod Ende der 1990er-Jahre die legendäre Wirtin Rosa Hersche, genannt Roseli, seither steht die Beiz leer.

Seit ein paar Jahren ist der mittlerweile 45-jährige Inauen nach einem Kunststudium in Berlin und einem Zwischenhalt in Zürich wieder zurück in Appenzell. Nun lanciert er in der «Eintracht» unter dem Titel «Night Collection» ein neues Ausstellungs- und Veranstaltungsformat, das man so nicht im ländlichen Appenzell erwarten würde. Zum Auftakt zeigt er Werke von sechs Kunstschaffenden aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis – alles Arbeiten, die sich in keine Schublade stecken lassen.

Die Leuchtschrift der Bar «El Gato Muerto».

In der ehemaligen Gaststube ist die Installation «El Gato Muerto» von Barbara Signer und Michael Bodenmann zu sehen. Das sich ständig wandelnde Gesamtkunstwerk ist auch eine Bar. Die gebürtigen St.Galler haben sie mit Erinnerungs- und Sammlungsstücken vollgestopft, der neuste Zuwachs ist ein Foto von Roseli, die am Klavier sitzt und in die Tasten haut. Die Bar «Zur toten Katze» ist so schummrig und urgemütlich, dass man dort gerne bis zum Morgengrauen «verhocken» würde.

Abtauchen ins Unterbewusste

Den Gegenpol zur übervollen Bar bildet eine reduzierte Zeichnungsserie Bodenmanns. Aus der Erinnerung hat er die Grundrisse von Barräumen gezeichnet, die er rund um die Welt besucht hat. Jeweils samstags ist «El Gato Muerto» ab 20 Uhr geöffnet und im Gastraum im Erdgeschoss gibt es ab 21 Uhr «Nie gehörte Musik» von befreundeten Musikern.

Michael Bodenmann, ein passionierter Barbesucher, hat die Grundrisse von Barräumen aus der Erinnerung gezeichnet.

Der Titel der Ausstellung spielt auf das Unterbewusstsein an, zu welchem man des Nachts leichter Zugang hat als tagsüber. Inauen sagt:

«Man muss dem Unterbewusstsein möglichst viel Raum geben in der Kunst, wenn man etwas Einzigartiges schaffen will.»

Ihn interessiert, wie der schöpferische Prozess funktioniert, auch in der eigenen Arbeit.

Einer, der seine Ideen und Träume seit jeher eigenständig und eigenwillig realisiert, ist Roman Signer. Vom gebürtigen Appenzeller sind in der «Eintracht» gleich zwei Arbeiten zu sehen. Der Super-8-Film «Hot Spring» von 1994 zeigt, wie der Künstler seine Filmkamera in einen Geysir taucht und erkundet, was unter der Oberfläche der 120 Grad heissen Quelle liegt. Im ersten Stock des Gebäudes steht ausserdem ein mit einem Fussball bestückter Metalltrichter, in dessen Sockel eine Sprengladung eingebaut ist. Würde man sie zünden, würde der Ball wohl Decke und Dach des Appenzeller Holzhauses durchstossen.

Ein Swimmingpool für Donald Duck

Fabian Marti mit seinem Pudel Lutz.

Einen ganz eigenen Kopf hat auch Fabian Marti. Der 42-jährige Zürcher Künstler mit dem wallenden Vollbart ist gerade sehr angesagt. Gleich in mehreren Arbeiten huldigt er seinem Pudel Lutz: in Form einer Wandarbeit aus rostigem Stahl oder in einer Serie von Instagram-Storys, die Marti mit dem Tier auf dem Schoss zeigen.

Ein Pool für Donald Duck? Armen Eloyans Skulpturen sind ebenso krude wie seine Malerei.

Armen Eloyan hingegen, der ebenfalls in Zürich lebt und arbeitet, setzt auf Donald Duck, dessen Konterfei er auf einem ebenso farbigen wie wilden Gemälde hinterlassen hat. Davor hat er einen Swimmingpool nachlässig aus ungebranntem Ton zusammengefügt, als Schwimmgelegenheit für den Enterich? Rätselhaft und versponnen ist auch Vittorio Brodmanns Malerei, die sich zwischen Comic und Karikatur bewegt.

Schnell, ohne Plan, aus dem Affekt heraus: Stefan Inauens Airbrush-Zeichnungen auf Karton füllen eine ganze Wand.

Auch Inauen selbst ist in der Ausstellung vertreten. Eine ganze Wand hat er mit Airbrush-Zeichnungen auf Karton gefüllt, davor steht ein sorgfältig bemaltes Möbel mit geheimnisvollen Motiven. Für Inauen ist es zentral, «Dinge zuzulassen», schnell, aus dem Affekt heraus und nicht nach einer vorgegebenen Strategie» zu arbeiten.

Barbara Signer als mystisches Wesen in der Videoarbeit «Golden Cage».

Ganz unter dem Dach ist schliesslich eine Videoarbeit Barbara Signers zu sehen. In «Golden Cage» kauert sie als goldenes Wesen zwischen moosbewachsenen Steinen und Wurzeln und erweist sich überraschend als Schimäre, als sich selbst auflösende Truggestalt.