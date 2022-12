Die Reihe eröffnete heute Mittwoch, 14.12., der bekannte St.Galler Schauspieler Bruno Riedl, der unter anderem mit Rezitationen von Heinrich Heine aufwartet. Am 28.12. ist der Komponist und Kontrabassist Francisco Obieta mit Bass, Gambe und Elektronik in Arthur Schneiters Atelier zu Gast. Im neuen Jahr sind am 4.1. mit Ivo Knill ein Sprachperformer und mit Joelle Valterio eine Textperformerin zu erleben. Malend reagiert am 11.1. Jürg Stamm auf die Klangsteine. Den Abschluss der Reihe bildet am 18.1. der Auftritt der Ausserrhoder Sängerin Ursula Amsler, die auch Musik zu Filmen und Theaterstücken komponiert hat. Für alle fünf Mittwochabende (Beginn je 19.30 Uhr) ist dringend Reservation empfohlen, da die Plätze im Atelier von Arthur Schneiter in Schönenberg an der Thur begrenzt sind. Reservation unter: https://xoyondo.com/dp/YAGAMcM92mhm5eD