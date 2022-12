KONZERT Vorweihnachtliche Kantate in St.Gallen: Bachs Musik strahlt Dankbarkeit und Zuversicht aus «Gottlob! Nun geht das Jahr zu Ende»: Mit der Kantate BWV 28 setzte die J.-S.-Bach-Stiftung am Freitag vorm vierten Advent in der Kirche St.Mangen ihre Kantatenreihe fort - auf dem gewohnt beglückenden Niveau.

Rudolf Lutz mit dem Orchester der J.-S.-Bach-Stiftung in der Kirche St.Mangen St.Gallen. Bild: Michel Canonica

«Gottlob! Nun geht das Jahr zu Ende»: In einem Jahr, das schon zehn Monate von einem nahen Krieg geprägt ist, mag man diesen Satz anders verstehen, als es die Kantate BWV 28 tut: Dankbarkeit und Hoffnung prägen das wunderbar fliessende, ja oft gar leichtfüssig wirkende Vokalwerk. Zweimal wurde es gespielt, das ist Ritual dieser auf Jahre angelegten Reihe der Bach-Stiftung St.Gallen, in der bis 2027 noch rund sechzig Kantaten folgen. Fester Bestandteil ist auch die Reflexion, die Reaktion auf die Musik im gesprochenen Wort. Am Freitag tat dies der Philosoph Markus Gabriel. Mit Worten, die philosophisch genau durchdacht und doch in ihrer Frische unmittelbar denkerisch nachvollziehbar waren. Das Schöne, das Gute und Gott, das waren die Eckpunkte der Rede eines Philosophen, der an das «Licht einer neuen Aufklärung» glaubt, wie es im Programmheft hiess.

Wichtiger konkreter Denkstoff seiner Rede war die Idee, dass sich das schwer Fassbare von Kunst am eindrücklichsten in der Musik ausdrücken könne. Und vielleicht in höchstem Masse in Bachs Musik, mag man Markus Gabriel weiterdenken. Gabriel erklärte die Selbstbezüglichkeit von Kunst und verdeutlichte, dass ein Werk wie eine Bach-Kantate nicht einmalig an sich existiere, sondern ihre Existenz sich aus allen Aufführungen, aus allem, auch zukünftig zu Gehör Gebrachtem zusammensetze. Dass eine Kantate existiere, hänge auch wesentlich davon ab, dass sie gehört werde. Das Publikum als Resonanzboden wird so zum unverzichtbaren Teil des musikalischen Kunstwerks.

Eine optimistische Musik zum Jahresende

So gedacht möchte man über den nachhaltigen Höreindruck reden, den Dirigent Rudolf Lutz mit dem Chor, dem Orchester und den Solisten der Bach-Stiftung entstehen liess. Wunderbar beginnt das Werk mit der Sopranarie, die den Titel der Kantate aufnimmt. Dorothee Mields sang sie fast mit feinem Jauchzen zwischen den Zeilen, brachte unmittelbar diesen optimistischen Zug des Werks zum Klingen, mit ihrer klar und intim geführten Stimme die Mitwirkenden quasi umgarnend. Warm und sonor, fast einen erdigen Boden gebend, gelang dem Bass Peter Kooij das ariose Rezitativ. Charles Daniels (Tenor) und Terry Wey (Altus) machten das Fliessende, das auch dieses Hoffnungsvolle so nachdrücklich symbolisierte, in lebendig aufstrahlendem, fast glitzerndem Duett erlebbar.

Eine Kantate, die Zuversicht ausstrahlt, ist der perfekte Boden für die Musikalität von Rudolf Lutz. Wie viele Jahre Bach-Studium und Erfahrung mit Kantaten kommen da zusammen! Es ist der leise Schwung, das hintergründig Tänzerische, das nur fein angedeutete Jubeln, zu dem Lutz Chor und Orchester vor allem verführt. Er hat alles im Blick, im Ohr; keine noch so kleine Wendung etwa im begleitenden Continuo lässt er einfach nur vorbeiziehen. Das ist die Kunst, die feinen Fäden zusammen laufen zu lassen zum geheimnisvollen Stoff, der dann die Faszination Bach ausmacht.

Gott scheint in der Musik auf

Höhepunkt der Kantate ist, in archaischer Motettenform gehalten, der Choral «Nun lob, mein Seel, den Herren». Höchst eindrucksvoll, wie hier die grosse Stimmenvielzahl, das kontrapunktisch extrem dicht Verwobene klar und in genau dosierter Farbigkeit nachvollziehbar wurde. Über Gott mochte Markus Gabriel nicht philosophieren, da er grösser sei als alles, was wir denken könnten. Die Tonsprache mache dieses Unsichtbare des Göttlichen aber vielleicht einen Moment spürbar. Für Bachs Musik mag man dem Redner hier vollumfänglich recht geben.