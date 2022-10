Konzert Auf sieben Saiten zum Berliner Hof: Gambist Vittorio Ghielmi gastierte bei Concerto Stella Matutina in Götzis Als Solist und Dirigent war der Italiener Vittorio Ghielmi im Abozyklus des Barockorchesters Concerto Stella Matutina zu erleben: ein Ausflug an den Hof des Preussenkönigs Friedrich II., mit einem von Überraschungen und Emotionen überbordenden Programm.

Vittorio Ghielmi spielte in Götzis Solostücke und Orchesterwerke der Frühklassik für Viola da gamba. Bild: Z. Hanakova

Sein Instrument, die Viola da gamba, verfügt über die sprichwörtliche «siebente Saite», die einem Kinofilm aus dem Jahr 1991 mit Gérard Depardieu über den französischen Barockmusiker Marin Marais den Titel gab. Doch braucht der italienische Gambist Vittorio Ghielmi keine Werke von Marais im Programm, um das Publikum im 4. Abokonzert des Vorarlberger Barockorchesters Concerto Stella Matutina mit dem farbenreichen, leicht aufgerauten Klang der Gambe zu verzaubern.

Statt nach Frankreich zu blicken, wo die Musik für Viola da gamba am Hof Ludwig XIV. ihre Blütezeit hatte, oder nach England mit seiner Tradition der Gambenconsorts, hat Ghielmi Repertoire aus Deutschland mitgebracht, genauer: aus dem Umkreis der Berliner Hofkapelle. Sie stand im Dienste des Preussenkönigs Friedrichs II., der selbst sehr virtuos Traversflöte gespielt haben soll. Die Concerti und Sinfonien jedenfalls, die Ghielmi für den Auftritt mit Concerto Stella Matutina ausgewählt hat, fordern enorme Beweglichkeit – nicht nur von Bogen und linker Hand bei den Streichern, sondern darüber hinaus Beweglichkeit in Geist und Gemüt.

Gewitterstürme und Streicherkaskaden

«Sturm und Drang» mag ein umstrittener Epochenbegriff sein, ebenso «Empfindsamkeit», doch beide treffen den Charakter der Werke von Johann Gottlieb Graun (1702-1771) und den Bachsöhnen Carl Philipp Emanuel (1714-1788) und Johann Christian (1735-1782) recht gut. Schon das Allegro in der Sinfonia g-Moll des jüngsten Sprösslings aus dem Hause Bach bricht wie ein reinigendes, erfrischendes Gewitter herein: Da sausen und wirbeln die Streicherläufe und reissen alles mit, was vorher strenger Kontrapunkt war. Einheit des Affektes, der Grundstimmung? Gibt es hier nicht mehr. Das fordert enorme Wachsamkeit im Zusammenspiel – und überrascht die Hörenden fast jeden Takt aufs Neue.

Packendes Zusammenspiel: Vittorio Ghielmi und das Barockorchester Concerto Stella Matutina in Johann Gottlieb Grauns Doppelkonzert c-Moll. Bild: Silvia Thurner

In diesen Sinfonien steht Vittorio Ghielmi am Dirigentenpult und hält locker, wie es seine Art ist, die Fäden in der Hand. Das aber haben die Musikerinnen und Musiker des Barockensembles an und für sich gar nicht nötig, denn sie kennen einander bestens; keiner spielt hier auch keinen Wimpernschlag lang nur für sich. Alle sind miteinander in Verbindung, reagieren auf jede noch so winzige Regung, und dieser Funke springt sofort in den akustisch vorzüglichen Saal der Kulturbühne Ambach über.

Nuanciertes, hochpräzises Zusammenspiel

Ghielmis Verdienst liegt also vor allem in der Vorarbeit, in der Vermittlung der speziellen Klang- und Tonsprache der sogenannten «Berliner Schule» und der musikalischen Inspiration. Bei aller Verve und Emotionalität gelingt so ein überaus nuanciertes, punktgenaues Zusammenspiel des klein besetzten Orchesters. Es ist ein streicher-, ein saitendominierter Abend, zweifellos. Bläserfarben treten in den beiden Bachsinfonien hinzu: Oboen und Hörner. Hier sass Friedrich II. also seinerzeit im Publikum, nicht unter den Hofmusikanten.

Die Gambe empfiehlt sich in dreierlei Gestalt: als aristokratisch-edles, intimes Soloinstrument in drei Stücken von Carl Friedrich Abel (1723-1787), komponiert zu einer Zeit, als das Instrument bereits ein wenig aus der Mode gekommen war. Des Weiteren als hervortretende, konzertante Solostimme im Orchester – oder als lebhafte Dialogpartnerin der Sologeige in Johann Gottlieb Grauns Doppelkonzert c-Moll, zusammen mit der ungemein virtuosen, federleicht, aber auch plastisch und markant spielenden Konzertmeisterin Irma Niskanen.

Jeder schnelle Satz ist da ein Feuerwerk – und überrascht bis zum letzten Takt, denn Graun und die Bachs spielen auch mit der Unberechenbarkeit der Form. Statt ausladender, überdeutlich vorwarnender Schlussgesten ist hier plötzlich, husch, husch, ausgespielt. Vielleicht, weil schon ein neuer Gefühlssturm aufzieht. Oder weil höfische Gaumenfreuden locken.