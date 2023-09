Klangkunst Am Festival «Klang Moor Schopfe» in Gais kann man auf Yogamatten Insekten belauschen und ein technoides Instrument bestaunen Bereits zum vierten Mal findet im Hochmoor von Gais das audiovisuelle Festival «Klang Moor Schopfe» statt. Zwölf Scheunen werden von nationalen und internationalen Klangkünstlern bespielt. Dabei bildet jeder Schopf eine Welt für sich.

Der Hamburger Künstler Andi Otto und seine interaktive Pendelinstallation. Bild: Marius Eckert

Es raschelt, klopft und pfeift im Schopf. Von allen Seiten wird man mit Geräuschen beschallt. Sie sind am ganzen Körper spürbar. Noch intensiver wird dieses Gefühl, wenn man sich auf eine der vier Yogamatten legt und die Vibrationen durch Rücken, Gesäss und Beine fliessen lässt.

Auf diese Weise wollen der Zürcher Soundkünstler Ludwig Berger und der spanische Biologe Juan José López die Kommunikation von Insekten hörbar machen. Tatsächlich handelt es sich nämlich bei der vielfältigen Geräuschkulisse in diesem Schopf um die Laute von insgesamt 20 Insekten, welche in der nahe gelegenen Wiese leben. Insekten kommunizieren über mechanische Wellen. Mittels teurer Lasermikrofone haben die beiden Künstler diese Wellen aufgezeichnet und aus dem Audiomaterial einen Loop angefertigt, der über spezielle Lautsprecher in den Schopf übertragen wird. Während man entspannt auf der Yogamatte liegt, wird man also selber zum Insekt und lauscht den Rufen seiner Artgenossen. Was das Rascheln, Klopfen und Pfeifen wohl bedeutet?

Raffiniertes Zusammenspiel von Licht und Ton

Lebt nicht weit vom Hochmoor entfernt: Festivalchef Patrick Kessler. Bild: Marius Eckert

Die Installation «Insect Rhythmic Union» ist Teil der vierten Ausgabe von «Klang Moor Schopfe» (siehe Box). Das alle zwei Jahre stattfindende audiovisuelle Festival im Hochmoorgebiet «Schopfe» bei Gais hat sich mittlerweile zu einem beliebten Treffpunkt der nationalen und internationalen Klangkunstszene entwickelt und lockt auch von ausserhalb der Schweiz Publikum an. Kuratiert wird es vom Gaiser Bassisten und Klangtüftler Patrick Kessler. Er hat auch für 2023 wieder hochkarätige Künstlerinnen und Künstler aus der Schweiz und dem Ausland verpflichten können, die zwölf ursprünglich landwirtschaftlich genutzten Schöpfe mit audiovisueller Kunst zu bespielen.

Klangkunst im Hochmoor «Klang Moor Schopfe» dauert noch bis 10. September. Das Festivalzentrum erreicht man in einem zehnminütigen Fussmarsch von der Bahnhaltestelle Schachen (Strecke Gais–Altstätten). Neben den fixen Klanginstallationen, die in einem zweistündigen Rundweg erwandert werden können, gibt es ein tägliches Rahmenprogramm mit Konzerten, Workshops, Artist-Talks und Performances. (wec)

Mit jedem Schopf betritt man eine eigene Welt aus Klängen und Farben. Faszinierend ist das raffinierte technische Zusammenspiel von Lichtquellen und Tonerzeugern. Poetisch und meditativ ist die Arbeit «Adsum» des Westschweizer Kollektivs Encor Studio. Fünf Jahre lang tüftelten die vier Künstler an ihrem ein Kubikmeter grossen, würfelähnlichen Gebilde, das aus zehn senkrecht hintereinander stehenden Glasscheiben besteht.

Der Glas-«Würfel» von Encor Studio. Bild: Claudio Weder

Das Gebilde hängt wie eine Lampe von der Decke und kreist gleichmässig. Interessant wird es, wenn man sich dahinter stellt und den Blick zum Eingang des Schopfes richtet. Durch elektrische Impulse ändert sich die Beschaffenheit der mit Flüssigkristall beschichteten Glasscheiben permanent: Mal sind die Scheiben milchig-undurchsichtig, dann werden sie klar, und man blickt wie durch ein Kaleidoskop auf die dahinterliegende Landschaft. Untermalt wird das optische Schauspiel von einem atmosphärischen Klangteppich und einem wohligen Knistern, das durch die elektrischen Impulse erzeugt wird.

Die Schöpfe liegen verstreut im Hochmoor von Gais. Bild: Mareycke Frehner

Wie in einem Technoklub

Wer eine psychedelische Erfahrung sucht, besucht den Schopf des US-amerikanischen Kollektivs MSHR. Im dunklen Innern stehen auf einem überdimensionalen Tisch unterschiedlich geformte, nicht genau identifizierbare Gegenstände, die auf komplexe Art und Weise miteinander verkabelt sind. Als Ganzes betrachtet ist es ein riesiges Instrument, das mittels Feedback-Technik technoide Töne und Lichteffekte erzeugt: Das Licht steuert den Ton und umgekehrt. Aus diesem Grund ist allein schon das Öffnen der Holztüre ein Erlebnis.

Das Instrument von MSHR besteht aus sonderbaren Gegenständen, die miteinander verkabelt sind. Bild: Claudio Weder

Andere Installationen kommen allein mit dem Klang der Natur aus. Der Genfer Künstler Rudy Decelière bringt mittels elektrischer Signale 601 getrocknete Blätter zum Klingen. Und auch der Hamburger Klangforscher Andi Otto hat die Natur vertont: Setzt man sein interaktives Pendel in Bewegung, erklingt ein rhythmisches Muster aus Klängen, die er mithilfe des Holzes erzeugt hat, aus dem der Schopf gebaut ist.

Einen starken Kontrast zu den Naturklängen bildet die im Programmheft vielversprechend angekündigte Installation des St.Galler Künstlers Roman Signer. Betritt man den Schopf, ist man allerdings enttäuscht: Ausser vier Autoreifen und einer Hängelampe gibt es dort nichts Spannendes zu entdecken. Über Lautsprecher erklingt penetranter Verkehrslärm. Die Installation wirkt wie ein Mahnmal, das auf die durch die Technologisierung gefährdete Natur aufmerksam macht. Trotzdem: Die brausenden Autos wirken in der idyllischen Moorlandschaft wie ein Fremdkörper und passen nicht zu den filigranen, ausgeklügelten Klanggebilden in den anderen Schöpfen.