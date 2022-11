Interview St.Galler Kunst made in Biel und Unterhosen zum Bedrucken: Der Flawiler Künstler Felix Stöckle stellt im Projektraum 4 ½ aus Der Flawiler Künstler Felix Stöckle und die Illustratorin Sophie Benvenuti führen seit zwei Jahren die Siebdruckwerkstatt Turbo Press in Biel. Dieses Wochenende sind die beiden zu Gast im Projektraum 4 ½ und zeigen dort Werke St.Galler Künstlerinnen und Künstler aus ihrem Archiv.

Sophie Benvenuti und Felix Stöckle mit Hündchen Ruby und Siebdruckpresse in ihrem Bieler Atelier Q90. Bild: PD

Am 26. und 27. November sind der Flawiler Künstler Felix Stöckle und die Illustratorin Sophie Benvenuti im Projektraum 4 ½ in St.Gallen zu Gast. Sie zeigen in einer Ausstellung Werke von St.Galler Künstlerinnen und Künstlern, die in ihrer Siebdruckwerkstatt Turbo Pressenstanden sind, welche sie seit zwei Jahren in Biel betreiben.

Stöckle und Benvenuti haben im Dezember 2020 mit dem Projekt «Paper View» den dritten Platz beim Ideenwettbewerb der SRF-Sendung «Kulturplatz» gemacht. Sie zeigten Werke von Kunstschaffenden aus der West- und Ostschweiz an Plakatsäulen der Städte St.Gallen, Biel und Vevey. Das Projekt wurde 2021 umgesetzt. Ausserdem erhielt der 28-Jährige letztes Jahr einen Werkbeitrag des Kantons St.Gallen.

Sophie Benvenuti und Sie betreiben seit 2020 eine Siebdruckwerkstatt in Biel. Wie läuft es?

Felix Stöckle: Wir sind gut gestartet. Vor allem dank des Projekts «Paper View» konnten wir uns ein grosses Netzwerk aufbauen, das uns unterstützt. Unser aktuelles Projekt heisst «Print Residency». Wir haben dieses Jahr sechs und nächstes Jahr vier Künstlerinnen und Künstler, die jeweils vier bis sechs Wochen in unserer Werkstatt arbeiten und ihre Werke kreieren.

Ausserdem durften wir für den Kunstverein St.Gallen die Monatsposter 2022 gestalten.

Was bedeutet Ihnen als St.Galler die Gestaltung des Monatsposters?

Das ist eine grosse Anerkennung. Ich fühle mich als Künstler akzeptiert und merke, dass ich wahrgenommen werde. Der St.Galler Kunstverein bewirkt viel. Mir hat das Projekt Mut und Freude gemacht. Ich pflege den Kontakt zu St.Gallen und schaue, dass ich so oft wie möglich hierherkomme.

Was passiert dieses Wochenende im Projektraum 4 ½?

Weil viele St.Galler Kunstschaffende zu uns nach Biel in die Werkstatt kommen, möchten wir das Archiv mit St.Galler Kunst auch in St.Gallen zeigen. Gleichzeitig findet die Heftvernissage des neuen Comics der St.Galler Künstlerin Luisa Zürcher statt, der bei Turbo Press gedruckt worden ist. Dazu gibt es veganes Butterbrot und Wein. Turbo Press will sich selber einbringen, deshalb haben wir Unterhosen dabei, die Besucherinnen und Besucher bei uns bedrucken dürfen. Man darf auch etwas Eigenes zum Bedrucken mitbringen. Ich freue mich darauf, allen die Arbeiten zu zeigen, die in unserer Siebdruckwerkstatt entstanden sind.

Welche Projekte stehen in Zukunft an?

Meine Werke sind nächstes Jahr im Kunstraum Aura in Düsseldorf zu sehen. Der Flawiler Künstler Domingo Chavez ist dort Mitbetreiber. Darauf freue ich mich sehr. Dann darf ich für Mât Artspace in Neuchâtel eine Fahne gestalten. Und: Sophie Benvenuti, Luisa Zürcher und ich wurden vom St.Galler Kunstraum Auto für eine gemeinsame Ausstellung eingeladen, die Vernissage findet am 30. März statt.