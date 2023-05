Interview «Musik ist immer politisch»: Der St.Galler Akkordeonist Goran Kovačević wehrt sich im Musical «Helvetica» gegen Zwangsumschulungen für Künstler Der bekannte Akkordeonist Goran Kovačević hat für das Musical «Helvetica», das ab 20. Mai in der Lokremise Buchs zur Aufführung kommt, die Musik geschrieben und arrangiert. Darin rebellieren Kulturschaffende gegen ein Kunstverbot und zelebrieren eine multikulturelle Schweiz.

Goran Kovačević bei den Proben zum Musical« Helvetica», das auf einem Schiff spielt. Bild: PD

Eine Schweiz, in der jegliche Art von Kunst per Gesetz verboten ist und in der Zwangsumschulungen von Künstlern stattfinden: Dieses Horrorszenario zeichnet das Musical «Helvetica», das am 20. Mai in der Lokremise Buchs Premiere feiert. Die Kunstschaffenden im Musical wehren sich jedoch gegen das Verbot und planen heimlich einen kulturellen Aufstand. Goran Kovačević lebt in Engelburg und hat als musikalischer Leiter die Musik geschrieben, traditionelle Stücke neu arrangiert und steht als Revoluzzer in der Band spielend und schauspielernd selbst auf der Bühne.

Während der Pandemie galt Kultur nicht als systemrelevant. Weshalb ist sie es doch?

Goran Kovačević: Kultur ist existenziell. Und zwar nicht nur in finanzieller Hinsicht. Kunst ist wie die Luft zum Atmen, sie ist Seelennahrung. Während der Pandemie, als wir nicht mehr auftreten durften, spürte ich sehr stark, dass mir etwas fehlte. Auch das Publikum braucht Kultur. Sie ist lebensnotwendig fürs Glücklichsein, für Emotionalität, als Ausgleich. Aber im Stück wird diese Situation mit einem Kunstverbot und Zwangsumschulungen der Kunstschaffenden noch zugespitzt.

Es gibt Länder, in denen solche Kunstverbote Realität sind: Russland, der Iran, Afghanistan. Ist «Helvetica» mit dieser Thematik also ein politisches Musical?

Sobald wir Künstler auf einer Bühne stehen, geben wir ein Statement ab. Sei es musikalisch oder mit dem Text. Man kann gar nicht unpolitisch sein. In diesem Stück wird eine multikulturelle Schweiz gezeigt mit einer grossen Vielfalt an Kunstschaffenden. Es geht darum, Brücken zu schlagen und Verbindungen zu schaffen. Auch mein Schaffen ist seit 30 Jahren davon geprägt. Wenn ich mit anderen Künstlern, wie etwa dem Appenzeller Echo, auf der Bühne stehe, ist mir wichtig, dass wir uns mit den Stilrichtungen nicht abwechseln, sondern dass meine Mitmusiker und ich beide Stile gemeinsam spielen. So kann die Musik als Universalsprache Grenzen auflösen.

Hinter Gittern: Goran Kovačević rechts mit seinen Mitmusikern Peter Lenzin (Mitte) und dem Appenzeller Echo (links). Bild: PD

Wenn Sie in einem solchen Land leben würden wie Afghanistan, in dem Sie keine Musik machen dürften, was würden Sie tun?

Es gibt drei Möglichkeiten: sich wehren, fliehen oder resignieren. Es ist schwierig zu sagen, was ich machen würde. Vermutlich die erste oder die zweite Option. Chapeau vor allen Menschen, die wirklich damit zu kämpfen haben jeden Tag. Wir haben hier das Glück, dass wir Kultur ausleben und sogar davon leben können.

Ihre Musik ist geprägt von Ihren Wurzeln im Balkan. Wie ist das für Sie, die Musik für ein Musical mit dem Titel «Helvetica» zu schreiben?

Ich hatte von Anfang an Unterricht an einer Schweizer Schule und zusätzlich lernte ich bei meiner Mutter Balkanmusik kennen. Beide Kulturen begleiten mich mein Leben lang. Ich könnte auch nicht sagen, ob ich Serbe oder Schweizer bin, ich bin beides. Im Musical kommen aufgrund der verschiedenen Charaktere auch viele Musikstile auf die Bühne. Neben der Schweizer Volksmusik sind es Jazz, Balkanmusik, Irish Folk und Rap.

Im Musical kommen vor allem Eigenkompositionen vor sowie traditionelle Stücke, die von Ihnen neu arrangiert wurden Was gefällt Ihnen an dieser Arbeit?

Ich habe schon für mehrere Bühnenproduktionen die Musik geschrieben, neben Musicals auch für Opern und Operetten. Ich mache das gern, weil ich die Kombination des Schauspiels und der Musik liebe. Nicht nur schreibend, ich schlüpfe auch gern selbst in andere Rollen. Ich freue mich schon auf diese abwechslungsreiche Musicalshow mit talentierten Künstlerinnen und Künstlern.