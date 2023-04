Freipass #92 «Bach war ein guter Lehrer»: Der St.Galler Musiker und Dirigent Rudolf Lutz im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit dem St.Galler Musiker Rudolf Lutz. Er ist diese Woche auf Tournee mit Bachs «Johannespassion» – und freut sich anschliessend auf das Zusammensein mit der Familie. Zwischendurch liest er Gedichte.

Dirigent Rudolf Lutz mit Musikern des Orchesters der J.S. Bach-Stiftung St.Gallen. Bild: Jelena Gernert

Rudolf Lutz, geboren 1951, ist ein international gefragter Pianist, Organist, Cembalist, Komponist, Dirigent und Improvisator. Bis 2013 war er Organist an der evangelischen Stadtkirche St.Laurenzen in St.Gallen, bis 2008 leitete er den Bach-Chor St.Gallen. Zu seiner langjährigen Tätigkeit als Dozent zählten Lehrstühle an der Schola Cantorum Basiliensis, an der Hochschule für Musik Basel und an der Musikhochschule Zürich.

Er weiss mit seiner überbordenden Musizierfreude aber auch Menschen jeden Alters in ganz unterschiedlichen Kontexten mitzureissen: Sei es als Dirigent und künstlerischer Leiter der J.S. Bach-Stiftung St.Gallen, mit der Lutz seit 2006 in einem monumentalen Konzertprojekt das gesamte Vokalwerk Johann Sebastian Bachs aufführt und medial in die Welt trägt, sei es als Organist, sei es im Jazz-Duo mit seinem jüngeren Bruder Matthias. Oder als geistreich-vergnügter Animator am Flügel beim monatlichen «Singen mit Älteren».

Als Komponist schaut Rudolf Lutz gern seinen grossen Vorbildern über die Schulter. Für sein vielseitiges musikalisches Wirken und Vermitteln wurde er 2019 mit dem Schweizer Musikpreis geehrt.

Was lernen Sie gerade neu?

Rudolf Lutz: Nach einer Bachkantate ist stets vor einer Bachkantate. Das Bach’sche Universum erscheint mir unermesslich und bleibt stets unerwartet neu.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Den Schriftsteller Thilo Krause. Zurzeit lese ich seinen Gedichtband «Was wir reden, wenn es gewittert». Ein kurzes Beispiel:

Schule

Vorplatz. Die Sonne zieht / die Uhren in den Kiefernzapfen auf. / Frühling. Die Jahre / ticken leise.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Sicherlich auch die Weltlage; und wie schon seit Jahrhunderten Musik eine grosse Hilfe sein kann, um nicht innerlich einzuknicken.

Die Lutz Brothers musizieren in der Kirche Oberglatt. Video: Youtube

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Musiker geworden wäre, wäre ich ...

... vielleicht Primarlehrer geblieben.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Ich wäre gerne Student bei Johann Sebastian Bach geworden (bin ich vielleicht ja durch meine Beschäftigung mit seiner Musik!). Und warum? J.S. Bach: ein Geist der Extraklasse und – wie überliefert – ein guter Lehrer.

Unter Kennern und Bach-Liebhabern aus aller Welt führte Rudolf Lutz beim Leipziger Bachfest 2022 die «Johannespassion» mit den Ensembles der J.S. Bach-Stiftung St.Gallen auf – ein triumphaler Erfolg. Video: Youtube

Worauf freuen Sie sich?

Auf die Johannespassions-Tournee in der Karwoche und auf das Zusammensein mit Familie, Freundinnen und Freunden.