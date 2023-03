Freipass #91 «Ich bin tief berührt vom Schicksal der europäischen Juden»: Der Dirigent Uwe Münch im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit dem bei Überlingen lebenden Dirigenten Uwe Münch, der mit dem Oratorienchor St.Gallen am Wochenende ein neues Werk des St.Galler Komponisten Alfons K. Zwicker uraufführen wird.

Dirigent Uwe Münch im April 2022 vor dem Auftritt beim traditionellen Palmsonntagskonzert des Oratorienchors St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Der in der Nähe von Überlingen lebende Uwe Münch hat Dirigieren, Komposition und Musiktheorie studiert. Bereits im Studium hatte er ein Engagement als Korrepetitor am Theater Hagen, und nach zwei Jahren einen Vertrag als Kapellmeister und jüngster Chordirektor an einem deutschen Opernhaus. Uwe Münch hat zahlreiche Opern- und Operettenproduktionen einstudiert und dirigiert. Er ist Träger des Kulturpreises der Stadt Hagen und war Stipendiat der Richard-Wagner-Stiftung.

Zahlreiche Gastdirigate führten ihn zu verschiedenen Orchestern und Chören (unter anderem zum Rundfunkchor des WDR Köln). Seit 2005 nahm Uwe Münch mehrere Lehraufträge an den Musikhochschulen Köln, Trossingen und Stuttgart wahr. Aktuell ist er Dozent an der Musikhochschule Stuttgart sowie der Berufsfachschule für Musik Mittelfranken. Den Oratorienchor St.Gallen leitet er seit 2010.

Was lernen Sie gerade neu?

Uwe Münch: Ich bemühe mich, jeden Tag dafür offen zu sein, was die Zukunft an Ideen und Konzepten verlangen könnte, damit auch in einigen Jahren noch viele Menschen durch Kultur erreicht und angerührt werden. Sich derart lernbereit zu erweisen und zu hinterfragen, ist immer wieder eine Herausforderung.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

Nachdem ich für das letzte Palmsonntagskonzert die Erlaubnis der Erben des so sensibel komponierenden Othmar Schoeck erhielt, eine Fassung seiner eindrucksvollen «Vision» für gemischten Chor und Orchester zu erstellen und aufzuführen, bin ich immer tiefer in sein Schaffen eingetaucht. Gerade faszinieren mich seine aussergewöhnlich fragil und transparent instrumentierten Zyklen für Singstimme und Orchester wie «Elegie» oder «Nachhall».

Eine riesige Entdeckung für mich ist auch das Hauptwerk des Palmsonntagskonzertes 2024, «Dona nobis pacem» von Ralph Vaughan Williams, das mit schmerzhaftem Gegenwartsbezug das Konzert thematisch begründet. Stilistisch steht es zwischen der Sanftheit englischer Romantik, der Schroffheit der gemässigten Moderne und der Opulenz von Filmmusik.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Seit Beginn der Coronathematik bis zum aktuellen Krieg in der Ukraine hat sich in meiner Wahrnehmung besonders in meinem Heimatland Deutschland ein radikaler Wandel in politischer wie gesellschaftlicher Kommunikation, Auseinandersetzung und Einflussnahme vollzogen.

In diesem Zusammenhang habe ich mich immer wieder mit den Gedanken des politischen Theoretikers Carl Schmitt beschäftigt, dessen zum Teil widerwärtige Ideen und Analysen sich jedoch nicht offensichtlichen Denkkategorien zuordnen lassen und auch aktuell politisch spürbar rezipiert werden.

Zum anderen stand selbstverständlich das Uraufführungswerk des St. Galler Komponisten Alfons K. Zwicker nach Texten von Nelly Sachs zum 400-Jahr-Jubiläum des Oratorienchors täglich in meinem Fokus. Die Thematik des Werkes korrespondiert auf eindrucksvolle Weise mit der oben angedeuteten gesellschaftlichpolitischen Situation.

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Dirigent geworden wäre, wäre ich heute ...

... als Architekt tätig, der sich einerseits mit der Sanierung historischer Bausubstanz, aber auch mit der Entwicklung von Konzepten lebenswerter Wohnbebauung und Siedlungsplanung beschäftigt.

Uwe Münch dirigiert Ausschnitte aus Felix Mendelssohns «Athalie» op. 74, anlässlich eines Konzerts im Oktober 2022 in Dinkelsbühl (mit dem Orchester der Berufsfachschule Musik Dinkelsbühl). Quelle: Youtube

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Seit ich denken kann, bin ich tief berührt vom Schicksal und von der Kultur der europäischen Juden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der Oratorienchor hat 2015 zum 70. Jahrestag des Kriegsendes in Terezín, dem ehemaligen KZ Theresienstadt, in Anwesenheit von Überlebenden des KZ eine Kantate des in Auschwitz ermordeten Komponisten Hans Krása zusammen mit dem «Schicksalslied» von Brahms aufgeführt. Das war für mich eines der herausragendsten Erlebnisse. Bald gibt es niemanden mehr, der diese Zeit miterlebt hat. Bevor dies eintritt, möchte ich gerne noch ein Konzert zusammen mit einer Person konzipieren oder realisieren, die als Jüdin oder Jude vor Kriegsende verfolgt wurde.

Worauf freuen Sie sich?

Erstens: Ich kann es gar nicht erwarten, die farbenreichen Klänge der Uraufführung von Alfons K. Zwickers «Ohr der Menschheit», die ich bisher nur gelesen und innerlich vernommen habe, endlich real in voller Besetzung zu hören. Zweitens: Nicht nur das Palmsonntagskonzert 2024, sondern bereits das nächste Projekt mit Konzerten im Herbst steht unter dem Motto «Dona nobis pacem». Dieses Anliegen zusammen mit dem Oratorienchor musikalisch auszudrücken, ist mir ein kraftvolles Bedürfnis. Drittens: Der Oratorienchor hat ein Ensemble ins Leben gerufen, in dem sehr erfahrene und ambitionierte Laiensängerinnen und -sänger zusammen mit Profis in Kammerchor-Besetzung projektweise musizieren. Darauf freue ich mich ebenfalls sehr.