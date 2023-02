Freipass #86 «Ich werde bald enge Räume, Parkgaragen und vergessene Bunker fotografieren»: Die St.Galler Künstlerin Claude Bühler im Fragebogen Jede Woche spielen wir Ostschweizer Kulturschaffenden den Ball zu und fragen: Was lernen Sie gerade neu? Worauf freuen Sie sich? Heute mit der St.Galler Fotografin, Musikerin und Künstlerin Claude Bühler.

Macht gesellschaftskritische Kunst- und Kulturprojekte: Claude Bühler. Bild: Christoph Küng

Claude Bühler ist 1991 in St.Gallen geboren. Sie wuchs in Horn auf und studierte in Berlin Fotografie. Das Studium schloss sie 2018 mit einer Arbeit über die Rüstungsindustrie Deutschlands und der Schweiz ab. Seit rund einem halben Jahr lebt sie in Baden, wo sie als Stadtfotografin arbeitet.

Neben ihrer fotografischen Tätigkeit macht Claude Bühler unter dem Künstlernamen Candy Sändy elektronische Musik, moderiert Radiosendungen für das Aargauer Radio Kanal K und treibt ihr 2019 gegründetes feministisches Netzwerk Salon Vert voran. Der Salon Vert versteht sich als niederschwelliges Residenzprogramm: Regelmässig lädt Claude Bühler Musikerinnen und andere Kulturschaffende ein, um sich auszutauschen und gemeinsam zu experimentieren.

Was lernen Sie gerade neu?

Claude Bühler: Im Moment setze ich mich mit Architekturfotografie und dafür geeigneten Kameraobjektiven auseinander. Da lerne ich gerade viel über chromatische Aberration, shiften/tilten, Bokehs und Linsenanordnungen. Denn für mein neues Mandat als Stadtfotografin in Baden werde ich bald öfter historische Häuserzeilen, enge Räume, umgenutzte Parkgaragen und vergessene Bunker fotografieren. Dafür brauche ich dringend neues digitales Equipment.

Was haben Sie zuletzt für sich entdeckt?

«Das Buch des Regenwurms» von Sally Coulthard. Ich habe es gerade als Recherche für die Radiosendung «Flora, Fauna, Exploration» beim Aargauer Radio Kanal K gelesen. Die Sendung gestalte ich alle zwei Monate zusammen mit dem Künstler Vincent Scarth. Wir haben immer grossen Spass und konnten uns bereits viel biologisches und popkulturelles Inselwissen zum Fuchs, dem Lindenbaum und der Amsel aneignen. Kann man übrigens auch als Podcast auf Spotify nachhören.

Was hat Sie in den letzten Monaten am meisten beschäftigt?

Das aktuelle Projekt des Salon Vert Kollektivs: Auf unserer «Voyage» reisen wir vom September 2022 bis Mai 2023 in verschiedene Deutschschweizer Städte und öffnen dort Räume für Finta*-Personen. In kurzen Residenzen begegnen sich jeweils drei bis vier eingeladene Kulturschaffende und entwickeln zusammen eine Soundperformance oder eine Installation. Jede Residenz ist geprägt von den Teilnehmenden und den jeweiligen Räumen. Mit den Produktionen hinterfragen sie patriarchal dominierte Produktionslogiken und erarbeiten sich gemeinsam eine achtsame künstlerische Praxis. Zumindest ist das die Idee. In diesem Projekt steckt sehr viel von meinem Herzblut und meiner Zeit.

Vervollständigen Sie den Satz: Wenn ich nicht Künstlerin geworden wäre, wäre ich heute ...

Journalistin. Eigentlich wollte ich immer Journalistin werden. Am liebsten so richtig investigativ. Ich wusste nur nicht so genau, wie das geht. Jetzt mache ich halt gesellschaftskritische Kunst- und Kulturprojekte. Das ist auch sehr bereichernd und manchmal – zum Glück nicht allzu oft – auch sehr frustrierend.

Mit wem würden Sie gerne einmal zusammenarbeiten und warum?

Kae Tempest, weil mich die Poesie und Musik von Kae sehr berührt und ich die Präsenz von Kae auf der Bühne umwerfend finde. Gemeinsam Musik zu machen stelle ich mir wahnsinnig schön vor. Aber das wird wohl immer ein Wunschtraum bleiben.

Worauf freuen Sie sich?

Auf meine kommende Residenz in Thusis im März und April im ehemaligen, wunderschönen Haus der Künstlerin Lilly Keller. Dort nehme ich mir mal wieder Zeit für meine analogen Fotokameras, werde selber entwickeln und mich mit dem fotografischen Archiv von Lilly Keller und ihrem wilden Garten auseinandersetzen. Und ganz viel Zeit im preisgekrönten Kino Rätia verbringen.